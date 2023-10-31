۲۰ اثر جشنواره تئاتر هرمزگان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کریمی گفت: ۲۰ اثر به دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره تئاتر استانی هرمزگان رسیده است. این آثار شامل ۱۳ اثر صحنه‌ای و ۷ اثر خیابانی است.

او افزود: این آثار توسط هیئت انتخاب آثار، متشکل از رضا جوشعار، جعفر قاسمی، مصیب داوری و کاظم قنبری مورد بازبینی قرار می‌گیرند.

کریمی توضیح داد: از ۲۰ اثر فرستاده شده به دبیرخانه جشنواره تئاتر استانی ،۲ اثر از بندرعباس، ۸ اثر از میناب،۲ اثر از بندر لنگه، ۱ اثر از رودان، ۱اثر از حاجی آباد، ۱ اثر از بندر خمیر(رویدر)، ۳ اثر از کیش و ۲ اثر از جزیره قشم است.

دبیر جشنواره تئاتر استان هرمزگان اسامی آثار رسیده به دبیرخانه به شرح زیر اعلام کرد:

بخش صحنه‌ای

۱_ کمدی سیاه/ نویسنده: سجاد ایرانیان/ کارگردان: موسی کریمی/ بندرعباس

۲_ روایت داستانی کهن اما واقعی/ نویسنده و کارگردان: محمدحسین بردبار/ بندرعباس

۳_دخترساحل/نویسنده: عبدالله ذاکری /کارگردان:ایوب رحیمی/ میناب

۴-سرحلقه رندان جهان باش/ نویسنده و کارگردان: محمدرضابهرامی/ میناب

۵_سال سیاه/ نویسنده: اصغرگروسی/کارگردان: رضا بهنامی/ میناب

۶_ ستوان کنگل/ نویسنده:مارتین مک دونا/ کارگردان:محمدغلامی/ بندرلنگه

۷_ گانگسترهای داخلی/ نویسنده و کارگردان: سید عارف هاشمی/ بندرلنگه

۸- بازی کلات/ نویسنده: سعید موحدی/ کارگردان: کوروش سلمانی/ رودان

۹ - هملتک/ نویسنده: محسن ایرجی/ کارگردان: غزل ملک حسینی/ جزیره کیش

۱۰- مردکشی،زن کشی/ نویسنده: بهاالدین مرشدی/ کارگردان: عباس نجاری/ جزیره کیش

۱۱- چیزهایی که پشت درسردخانه جامی ماند/ نویسنده:محسن زمانی/ کارگردان: مهتاب تبریزی/ جزیره کیش

۱۲_شهربانو/ نویسنده :مجید مژدهی/کارگردان: کمیل جعفری/ جزیره قشم

۱۳-کولی کَر/ نویسنده و کارگردان: ابوذر رحیمی/ جزیره قشم

بخش خیابانی

۱_ ایستگاه/ طرح و ایده: سعیدحسن زاده/ کارگردان: سعیدحسن زاده/ حاجی آباد

۲_ کسوف/ طرح و ایده: سیدیوسف حسینی و مژده زاهدی/ کارگردان: مژده زاهدی/ بندر خمیر (رویدر)

۳_توهم/ طرح و ایده: جعفر مویدی /کارگردان: محمد زارعی/ میناب

۴- تخت روان/ طراح ایده و کارگردان : محمدسلیمی/ میناب

۵_ باشد وقتی دیگر/ طرح و ایده: پژمان شاهوردی/ کارگردان: شیوا قاسمی/ میناب

۶_ خانم ها و آقایان/ طراح ایده و کارگردان: خالد رحیمی ی/میناب

۷- به افق محل/طراح ایده وکارگردان: داوود رمضان زاده/ میناب

سی و پنجمین جشنواره تئاتر استانی هرمزگان به دبیری حسین کریمی، از ۲۵ الی ۲۷ آبانماه سال جاری در بندرعباس برگزار می‌شود.