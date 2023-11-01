به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید در بیانیه‌ای با تشریح پیشنهاد جمهوری‌خواهان برای کمک نظامی به اسرائیل، اعلام کرد که جو بایدن، رییس جمهور آمریکا تا زمانی که در بسته مذکور، بودجه‌ میلیارد دلاری برای اوکراین لحاظ نشود، از امضای آن خودداری خواهد کرد.

دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید اعلام کرده است که در پیشنهاد جمهوری‌خواهان از «گرایش حزبی برای حمایت از اسرائیل استفاده شده و برای تخصیص منابع به کی‌یف در نبرد با مسکو، اقدامی صورت نگرفته است.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: کنگره در تامین کمک امنیتی برای اسرائیل، همواره به طور فراحزبی عمل کرده و این لایحه پیشنهادی رویکرد دیرینه کنگره درباره این مساله را بی‌جهت در معرض خطر قرار می‌دهد. مجزا کردن کمک امنیتی به اسرائیل از سایر اولویت‌های وابسته به امنیت ملی، عواقب جهانی در پی خواهد داشت.

جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا لایحه بسته کمک ۱۴ میلیارد دلاری برای تل‌آویو را ارائه کرده‌ و خواسته‌اند تا این مبلغ از بودجه‌ای که دولت بایدن برای خدمات درآمد داخلی کنار گذاشته است، تامین و کمک امنیتی به اوکراین نیز از آن حذف شود.

مایک جانسون، سخنگوی جدید مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که تمایل دارد تا خلاف برنامه کاخ سفید مبنی بر پیوند دادن دو مساله(تل‌آویو و کی‌یف)، بودجه تخصیصی را مجزا کند.

دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید در ادامه اعلام کرد که لایحه جمهوری‌خواهان «برای اسرائیل، خاورمیانه و همچنین امنیت ملی(آمریکا) ناخوشایند است» اما در عین حال با قانونگذاران برای پیدا کردن یک راه‌حل همکاری خواهد کرد.

گرچه اکثر جمهوری‌خواهان صراحتا از کمک مازاد به رژیم صهیونیستی حمایت کرده‌اند، حمایت از کی‌‎یف در بین آنها به محل مناقشه بدل شده است. در جریان مذاکرات اخیر برای جلوگیری از تعطیلی دولت، کاخ سفید نتوانست کمک چند میلیارد دلاری درخواستی برای اوکراین را به دلیل مخالفت جمهوری‌خواهان به نتیجه برساند. کوین مک‌کارتی، سخنگوی سابق مجلس نمایندگان در نتیجه این جنجال از سمتش عزل شد؛ جمهوری‌خواهان یاغی مجلس نمایندگان آمریکا او را به تلاش برای آرام کردن دموکرات‌ها با تصویب بودجه موقتی، متهم کردند.

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا گفته است که اوکراین بدون «سخاوتمندی» واشنگتن، در جنگ با روسیه شکست خواهد خورد و تاکید کرد که واشنگتن نباید «در این برهه، زیر پای آنها را خالی کند!»

ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین به‌رغم دریافت حدود ۵۰ میلیارد دلار کمک نظامی مستقیم از آمریکا از زمان شروع عملیات نظامی روسیه در کی‌یف در فوریه ۲۰۲۲، احساس می‌کند حامیان غربی‌اش به او «خیانت» کرده‌اند؛ یکی از مشاوران ارشد زلنسکی اخیرا این مساله را فاش کرد.