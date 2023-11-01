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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۰۵

وضعیت قرمز آلودگی هوا در ۵ شهر خوزستان

وضعیت قرمز آلودگی هوا در ۵ شهر خوزستان

اهواز - ۵ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم و ۴ شهر دیگر در وضعیت نارنجی آلودگی هوا قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام سامانه مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوای امروز چهارشنبه در اهواز ۱۶۶، شادگان ۱۶۵، شوشتر ۱۶۲، خرمشهر ۱۶۰ و دشت آزادگان ۱۵۶ AQI در وضعیت ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی به ثبت رسید.

این شاخص نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی است که بر اساس این شاخص افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند. افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

همچنین این میزان در شهرهای حمیدیه ۱۲۸، گتوند ۱۰۹، رامهرمز ۱۰۸ و دزفول ۱۰۳ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است.

بر اساس این شاخص افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

کد مطلب 5927695

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