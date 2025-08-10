هشدار آلودگی هوا در خوزستان؛ ۱۳ شهر در وضعیت قرمز و نارنجی

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت ۸ صبح امروز یکشنبه شاخص کیفیت هوا (AQI) در شش شهر هندیجان (۱۶۲)، ماهشهر (۱۶۲)، رامهرمز (۱۶۱)، ملاثانی (۱۶۰)، سوسنگرد (۱۵۶) و اهواز (۱۵۶) و آبادان (۱۵۵) به سطح قرمز رسید که نشان‌دهنده شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی است. در این وضعیت، افراد ممکن است با عوارض جدی سلامتی مواجه شوند و توصیه می‌شود فعالیت‌های خارج از منزل به حداقل برسد.

همچنین، در شهرهای هفتکل (۱۴۱)، آغاجاری (۱۴۰)، بهبهان (۱۱۵)، شوش (۱۰۹)، اندیمشک (۱۰۷) و شادگان (۱۰۳)، شاخص کیفیت هوا در وضعیت نارنجی قرار گرفت که نشان‌دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی است.

مسئولان بهداشتی و زیست‌محیطی خوزستان از شهروندان خواستند تا با رعایت نکات ایمنی مانند استفاده از ماسک و کاهش تردد در فضای باز، از سلامت خود محافظت کنند. این وضعیت احتمالاً به دلیل گردوغبار و شرایط جوی منطقه ایجاد شده و پیش‌بینی می‌شود تا بهبود شرایط جوی ادامه داشته باشد.