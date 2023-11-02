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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۸:۲۲

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی خبرداد؛

پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی قطعه شماره ۶ آزادراه تبریز- ارومیه

پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی قطعه شماره ۶ آزادراه تبریز- ارومیه

تبریز- سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی از پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی قطعه شماره ۶ آزادراه تبریز- ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر فتح زاده صبح پنج شنبه در بازدید از قطعه ۶ آزادراه تبریز- ارومیه با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی قطعه شماره ۶ آزادراه تبریز- ارومیه گفت: با بهره برداری از این قطعه علاوه بر کاهش ترافیک و تصادفات جاده‌ای اتوبان شهید کسایی، تردد بین غرب و شرق کشور تسریع می‌شود.

وی اظهار کرد: طول این مسیر ۲۸ کیلومتر بوده و با سرمایه گذاری ۶۰ درصدی بخش خصوصی و ۴۰ درصدی بخش دولتی در حال اجرا است.

وی افزود: اجرای تملک ۹ ماده جهت تملک اراضی مسیر و تأمین اعتبار مورد نیاز برای تسریع در تکمیل پروژه از چالش‌های اجرای این پروژه به شمار می‌رود.

رئیس منطقه ۵ و بازرس کل استان نیز همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی استان با کارفرما را در جهت اتکام هر چه سریع‌تر قطعه ۶ آزادراه تبریز- ارومیه ضروری برشمرد.

قاسمی وند همچنین بر تقویت مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی تاکید کرد.

کد مطلب 5928160

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