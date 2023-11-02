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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۲

با حضور مسئولان؛

مراسم حمایت جامعه ورزشی ورامین از مردم مظلوم غزه برگزار شد

مراسم حمایت جامعه ورزشی ورامین از مردم مظلوم غزه برگزار شد

ورامین- مراسم حمایت جامعه ورزشی ورامین از مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی با حضور مسئولان در زورخانه شهدای این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه و با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی، امام جمعه موقت، شهردار، جانشین سپاه، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، دبیر شورای وحدت استان تهران، ورزشکاران و بسیجیان مراسم حمایت جامعه ورزشی ورامین از مردم مظلوم غزه در ورامین برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این مراسم ورزشکاران ضمن محکومیت جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی خواستار حمایت بیشتر از مردم بی گناه غزه شدند.

گفتنی است در این مراسم که در زورخانه شهدای ورامین برگزار شد، خانواده معظم شهدا نیز حضور داشتند.‌

لازم به ذکر است که در این مراسم حجت الاسلام سید محمودی، معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در خصوص موضوعات اخیر فلسطین و جبهه مقاومت به سخنرانی پرداخت.

کد مطلب 5928231

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