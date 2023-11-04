استفاده ترکمنستان از تجربیات گردشگری کشورهای همسایه

گلشاد باکیوا یازلی یونا معاون گردشگری وزیر فرهنگ ترکمنستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در حاشیه جشنواره مشترک گردشگری ایران و ترکمنستان که در عشق آباد برگزار شد، بیان کرد: در این کشور برای رشد و توسعه گردشگری طی سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۸ و ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ برنامه‌های ویژه ای توسط دولت تصویب شده است.

وی گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ شرکت گردشگری در ترکمنستان فعالیت می‌کنند که برای رشد و توسعه گردشگری فعالیت‌های زیادی را انجام می‌دهند این شرکت‌های گردشگری عضو اتحادیه صنعتگران و بازرگانان هستند و با کشورهای اروپایی و آسیایی کار می‌کنند.

معاون وزیر فرهنگ ترکمنستان با اشاره به اینکه این کشور در حوزه گردشگری محیط زیست، تفریحی و تاریخی رشد داشته اس، ت بیان کرد: بین شرکت‌های ایرانی و ترکمنی تفاهم‌نامه‌هایی امضا شده که در حال حاضر اجرا می‌شود.

یازلی یونا گفت: گردشگران ترکمنستان از دامنه کوه کویتن داغ که رد پای دایناسور دارد؛ بازدید می‌کنند. در منطقه ملی گردشگری آوازه هم تفریحات دریایی انجام می‌شود ضمن اینکه برای اقامت گردشگران هم امکاناتی از جمله هتل در آنجا ایجاد شده است.

وی به احیای کاروانسراهای تاریخی جاده ابریشم اشاره کرد و گفت: دایا خاتون از جمله کاروانسراهایی است که احیا شده و در آینده به گردشگران خدمات می‌دهد.

یازلی یونا بیان کرد: شهر عشق آباد از طرف فدراسیون جهانی شهرهای گردشگری در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است این ثبت برای مردم ترکمنستان مایه افتخار است. غیر از آن مجموعه آبشارهای اوغوزخان، ساختمان ملی صدا و سیما، مرکز تفریحی عالم، پرچم بزرگ ترکمنستان نیز به ثبت جهانی رسیده اند. شهر عشق آباد هم به عنوان مروارید سفید ثبت جهانی شده است چون ساختمان‌های سفید زیادی دارد. شهر هوشمند ارکاداغ از طرف قهرمان رئیس جمهور قبلی کلنگ زنی شده بود و الان برای مردم استفاده می‌شود در آنجا ادارات مختلف ساخته شده است و شهر کاملاً هوشمند است.

وی افزود: در ماه مارس یکی از بزرگترین کنفرانس‌ها بر اساس برنامه رشد و توسعه گردشگری ترکمنستان برگزار شده است در این کنفرانس شرکت‌های معروفی از جمله قزاقستان، قرقیزستان، کره، ژاپن، چین و ایران با هدف توسعه همکاری‌ها در حوزه گردشگری شرکت کردند.

وی گفت: گردشگران کشورهای مختلف برای گرفتن ویزای گردشگری ترکمنستان مشکلی ندارند در این زمینه شرکت‌های گردشگری تلاش می‌کنند تا امکانات خوبی را در اختیار آنها قرار دهند. البته اگر دعوتنامه داشته باشند در فرودگاه بین المللی می‌توانند که ویزای فرودگاهی یا ویزای آنلاین هم بگیرند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در دانشگاه فرهنگ ترکمنستان دانشجویان گردشگری درس می‌خوانند گفت: کشورهای هم جوار پیشرفت زیادی در حوزه گردشگری کرده اند باید از تجربه آنها استفاده کنیم. همچنین اگر با دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه گردشگری، تبادل دانشجو شود نتایج خوبی کسب می‌کنیم.