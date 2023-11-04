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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۵۰

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

وجود ۳۶۵ هزار کلونی زنبورعسل در استان همدان

وجود ۳۶۵ هزار کلونی زنبورعسل در استان همدان

همدان- مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان همدان از وجود ۳۶۵ هزار کلونی زنبورعسل در این استان خبر داد.

عبدالحمید قدرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳۶۵ هزار کلونی زنبور عسل در استان همدان وجود دارد، اظهار کرد: دو هزار و ۱۰۰ نفر در این حوزه در ۱۰ الی ۱۲ شهرستان مشغول کار هستند.

وی با بیان اینکه این صنعت، معمولاً در ۶ ماهه اول سال در استان همدان فعالیت دارند، عنوان کرد: تعداد زیادی از آنها در ۶ ماهه دوم سال به مناطق گرمسیر به استان‌های جنوبی می‌روند برای پرورش زنبور عسل و از آذرماه کوچ می‌کنند و دوباره بهار بازمی گردند.

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان همدان خاطرنشان کرد: استان همدان از مناطق بکر ایران برای زنبورداری است و جلوه‌های طبیعی بکر و بی‌نظیری دارد که همواره این استان را به ویژه در فصول گرم سال با آب و هوای معتدلش خاستگاه کوچ زنبورداران زیادی از سراسر ایران کرده است.

قدرتی با بیان اینکه سه کارگاه عاج موم در سطح استان وجود دارد، افزود: کارگاه‌ها موم‌های کهنه زنبورداران را خریداری و تصفیه موم را انجام می‌دهند و دوباره به زنبوردار به شکلی که کارخانه دارد در اختیار آنها قرار می‌دهد و زنبوردار به شکل چهارگوش را در داخل چوب‌هایی ۴ گوش قرار می‌دهد و سپس سیم‌هایی را قرار می‌دهند، داخل کندو در این قسمت زنبوردار به زنبور کمک می‌کند که زنبور کارش را جلو ببرد.

کد مطلب 5929413

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