به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مؤمنی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ درباره ترافیک امروز شهر تهران گفت: با رصدی که از طریق مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح روز شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲ از سطح معابر بزرگراه‌هایی شهر تهران انجام شد، شاهد شروع ترافیک در مسیرهای غربی، شرقی و جنوبی به سمت مرکز شهر تهران و معابری پرتردد و دارای ترافیکی سنگین در سطح پایتخت بودیم.

سرهنگ مؤمنی افزود: در بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست، بزرگراه یادگار امام (ره) در مسیر جنوب به شمال از گلاب، بزرگراه علامه از دهکده، بزرگراه شهید زین‌الدین در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع) و در ادامه از سراج، بزرگراه بابایی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، شاهد بار ترافیکی سنگین هستیم.

وی ادامه داد: بزرگراه شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از جناح، شهید همت در مسیر غرب به شرق از جنت آباد، حکیم در مسیر غرب به شرق از شهید ستاری، دارای ترافیک سنگین است.

سرهنگ مؤمنی گفت: بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از قبل از پل صیاد، بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از نوبنیاد،، مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از گل‌ها و در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر و آزادگان بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.

وی بیان داشت: خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از استاد معین و جانبازان از میدان امام رضا (ع)، مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی سنگینی است و داخل تونل توحید ترافیک منظم و در حال حرکت است.

وی همچنین گفت: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ به منظور اجرای طرح جناغی ها در معابر بزرگراهی حضور دارند تا از حرکت و تغییر مسیرهای ناگهانی خودروها جهت ورود به رمپ ها و خروجی بزرگراه‌ها خودداری کرده و با این کار نظم خاصی را به معابر شهری می‌دهند.