پیرامون فرهنگ سهل انگاری می کنیم/ترک فعل داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه فرهنگ را نباید در سایر موضوعات دید، اظهار کرد: چه بدانیم و چه ندانیم در دل همه موضوعات یک پیوست فرهنگی وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: در این راستا وقتی سخن از کار فرهنگی می‌زنیم دامنه وسیعی را شامل می‌شود.

هر آسیب اجتماعی و اقتصادی یک پیوست از آسیب فرهنگی دارد

عبادی با اشاره به اینکه انتظار ما از دولت مردمی سیزدهم این است که بر مبنای فرهنگ نظام کار مؤثر انجام شود، ادامه داد: پیروزی‌هایی که خداوند به جامعه ما داده است به واسطه فرهنگ ناب اسلامی رخ داده است که امروزه این فرهنگ در دنیا منتشر شده است.

وی افزود: هر کجا آسیب هم دیدیم نیز یک آسیب فرهنگی پیوست آن بوده است که این تحلیل اهمیت موضوع فرهنگ و هنر را نشان می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در ۴۵ سال گذشته در کنار موفقیت‌ها، آسیب‌هایی را دیدیم، گفت: آن‌هایی که در غزه جنایت مرتکب می‌شوند سال گذشته برای جامعه ما خواب‌هایی دیده بودند و در اغتشاشات ۱۰۰ از بهترین‌های ما را به شهادت رساندند.

عبادی با بیان اینکه در اغتشاشات سال گذشته با آسیب به بانک‌ها، ضربه اقتصادی نیز به جامعه زدند، ادامه داد: باید این سوال را از خود بپرسیم که چرا در اغتشاشات سال گذشته برخی از جامعه و جوانان کم سن و سال مجری برنامه‌های دشمن شدند؟

طرح یک سؤال

وی گفت: همه در پاسخ از «ناآگاهی» می‌گویند که باز این سوال مطرح می‌شود که چرا ترک فعل کرده و آگاهی لازم به جوانان خود ندادیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه باید به جوانان نسبت به اتفاقات ۲۰۰ سال گذشته آگاهی و اطلاعات لازم را بدهیم، یادآور شد: می‌توان عوض برنامه‌های صرفاً سرگرم کننده در راستای تحلیل انواع مسائل سیاسی و اجتماعی برنامه‌هایی به جوانان ارائه داد.

عبادی با بیان اینکه برای یک جامعه انقلابی سرگرمی به معنای مرگ است، افزود: در امر فرهنگ سهل انگاری داریم.

تقدیر از یک برنامه سازنده

وی با اشاره به برنامه «زندگی پس از زندگی» و نقش سازنده آن در آگاهی بخشی آن یادآور شد: اما همین برنامه‌های خوب در ساعاتی پخش می‌شود که بسیاری از مردم فرصت دیدن آن را ندارند که در این زمینه باید برنامه ریزی کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: باید خدا را شکر کنیم که در کنار همه اهمال‌ها و برنامه ریزی های دشمن باز هم مردم ما انقلابی و مومن هستند.

عبادی با بیان اینکه موضوع انتخابات نیز از جهتی یک امر فرهنگی است، افزود: باید با مشورت با افراد آگاه و دلسوز انتخاب اصلح داشته باشیم و به کسانی رای ندهیم که کشور را ۱۰ سال به عقب برمی گردانند.