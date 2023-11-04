۱۰ بازی و ۲ گل برای مهاجم تیم ملی/وقت دل کندن طارمی از پورتو رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو پرتغال در آخرین بازی تیمش مقابل «استروس» عملکرد خوبی نداشت و با از دست دادن یک پنالتی و خروج از زمین در دقیقه ۶۴ یکی از ضعیف‌ترین شب‌های فوتبالی خود را سپری کرد و پورتو هم بازی را با شکست به پایان رساند.

فصل جاری لیگ برتر پرتغال برای این مهاجم با موفقیتی همراه نبوده است و طارمی روزهای درخشانی با پورتو نمی‌گذراند. او در این فصل ۱۰ بار برای پورتو در لیگ پرتغال به میدان رفته است و موفق به ثبت ۲ گل شده است. آماری که نه تنها برای یک مهاجم عملکرد قابل قبولی محسوب نمی‌شود بلکه وقتی این مهاجم کسی چون طارمی باشد این آمار بیش از هر زمان دیگری طرفداران او را متعجب خواهد کرد.

در فصل گذشته مهدی طارمی تا پایان هفته دهم پنج گل و سه پاس گل ثبت کرده بود این در حالی است که او تا اینجای فصل دو گل زده و فقط یک پاس گل داده است.

در هفته دهم لیگ پرتغال پورتو در حالی شکست خورد که شاید اگر پنالتی طارمی در دقیقه ششم بازی به گل می‌نشست نتیجه بازی به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و این تیم دومین شکست فصلش را تجربه نمی‌کرد. گویا از دست رفتن پنالتی‌های طارمی برای پورتو خوش یمن نیست و در فصل گذشته هم طارمی در هفته چهارم مقابل «ریوه آوه» یک پنالتی از دست داد و آن بازی با نتیجه سه بر یک با شکست پورتو به پایان رسید.

مهدی طارمی در فصل تابستان یکی از خبرسازترین بازیکنان تیم پورتو بود و دو تیم ایتالیایی آث میلان و اینتر دو مشتری جدی او بودند اما طارمی در نهایت تصمیم گرفت در پورتو بماند اما تداوم حضورش در فصل ۲۰۲۳ چندان راضی کننده نبوده است و این آمار حاکی از افت شدید عملکردش نسبت به فصل قبل است.

قرارداد طارمی در فصل تابستان آینده با پورتو به پایان می‌رسد و بعید است او تمایلی به تمدید قرارداد خود داشته باشد. از سوی دیگر هم فصل نقل و انتقالات زمستانی پیش رو تنها فرصت تیم پورتو برای کسب درآمد از انتقال طارمی است و اگر این اتفاق نیفتد در تابستان او به یک بازیکن آزاد تبدیل خواهد شد.

عملکرد درخشان طارمی در فصل گذشته موجب شد مدیران پورتو ترجیح بدهند طارمی را به هر قیمتی در باشگاه حفظ کنند و از حضور او در تیم بهره ببرند اما عملکرد نه چندان موفق او در فصل جاری لیگ پرتغال شاید این نگرش مدیران پورتو را تغییر دهد و آنها بخواهند طارمی را به مشتریان احتمالی مانند آث میلان، اینتر و حتی منچستریونایتد بفروشند.