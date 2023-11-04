به گزارش خبرنگار مهر، طی سال‌های گذشته و برای هر دوره بازی‌های المپیک، پارالمپیک، آسیایی و پاراآسیایی ستاد ویژه ای تحت عنوان «ستاد عالی» تشکیل شد تا موضوعات مرتبط با کاروان‌های اعزامی به این رویدادها و اتخاذ هر تصمیمی در رابطه با آنها در قالب این ستاد و در حضور مشترک مسئولان وزارت ورزش و کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک پیگیری شود.

ریاست ستاد عالی و جلسات آن با وزیر ورزش است و احکام اعضای این ستاد هم از طرف وی صادر می‌شود اما هنوز کیومرث هاشمی وزیر ورزش اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

این در حالی است که ورزش ایران چند هفته ای است که از دغدغه های مربوط به بازی های آسیایی فارغ شده و حتی پرونده بازی های پاراآسیایی هم بسته شده است. مهمتر اینکه تنها ۲۶۶ روز به آغاز بازی های المپیک پاریس باقی مانده است یعنی کمتر از یک سال با این حال به جز تعیین سرپرست برای کاروان ایران، هیچ اقدام دیگری در این زمینه انجام نشده است.

البته که کمیته ملی المپیک متولی اعزام کاروان به بازی های المپیک است به خصوص که به گفته محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک، در آخرین نشست ستاد عالی پیش از بازی های آسیایی، وزیر ورزش تاکید داشته که از این پیش در سیاست های هیات اجرایی هیچ دخالتی نخواهد شد اما این کمیته هم هنوز جلسات کارشناسی و سرپرستی خود را برای المپیک آغاز به صورت رسمی آغاز نکرده است.

قاعدتا این صحبت کیومرث هاشمی به خاطر راه اشتباهی که تا پیش از این به واسطه اظهار نظر و به نوعی دخالت های وزرای قبلی ورزش یعنی مسعود سلطانی فر و حمید سجادی طی می شد و منجر به طولانی تر شدن پروسه برنامه ها و اجرای مصوبات می شد، مطرح شده است وگرنه در جایگاه ستاد عالی و لزوم بررسی برنامه ها و اولویت ها و نهایی شدن آنها در این ستاد، خدشه ای وارد نشده است.

بنابراین با توجه با فاصله کمتر از یک سال باقی مانده تا بازی های المپیک ۲۰۲۴ لازم است ورزش ایران هرچه سریعتر رویکرد و چشم انداز خود را در این بازی ها بشناسد و این یعنی لزوم تشکیل و آغاز به کار «ستاد عالی» ویژه المپیک.

سی و سومین دوره بازی های المپیک ۵ تا ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ (۲۶ جولای تا ۱۱ آگوست ۲۰۲۴) به میزبانی پاریس برگزار می شود.