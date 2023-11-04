به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رییس‌جمهور با سفر به چین در مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه بین المللی واردات چین سخنرانی و برای توسعه بازارهای بین المللی جمهوری اسلامی ایران با مقامات چین و کشورهای حاضر وارد مذاکره شد.

بر اساس این گزارش، معاون سیاسی دفتر رییس جمهور با اعلام این خبر افزود: ششمین نمایشگاه واردات چین برای نمایش کالاهای صادراتی به چین با حضور نخست وزیر این کشور و مقامات بلندپایه کشورهای مختلف جهان فردا (یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲) به صورت رسمی افتتاح می‌شود و محمد مخبر معاون اول رییس جمهور به دعوت رسمی نخست وزیر چین ضمن سخنرانی در مراسم افتتاحیه، گفتگوهای دو و چندجانبه ای را برای توسعه روابط اقتصادی و بازار گشایی برای کالاهای ایرانی در چین و سایر کشورها انجام می‌دهد.

محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با اشاره به بازار بزرگ یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری چین، تاکید کرد: این نمایشگاه و حضور کشورهای مختلف جهان فرصت بسیار مناسبی برای ایران است تا بازارهای جدیدی را برای کالاهای ایرانی در یک بازه سه میلیارد نفری از کشورهای حاضر در این نمایشگاه ایجاد کرده و ظرفیت‌های صادراتی کشور را افزایش دهد.

وی اظهار داشت: همچنین با حضور معاون اول رییس جمهور و سایر مقامات بلندپایه حاضر در افتتاحیه، پاویون جمهوری اسلامی ایران نیز در این نمایشگاه بزرگ بین المللی آغاز به کار می‌کند.

گفتنی است بازدید مقامات کشورهای دیگر از این فرصت نمایشگاهی که شرکت‌های بزرگ ایرانی نیز در آن حاضر هستند، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی ایران خواهد بود. به گفته جمشیدی در این دوره و با توافق روسای جمهور دو کشور در اسفند سال گذشته، حضور جمهوری اسلامی ایران بیست برابر بیش از سال گذشته و بیشتر از تمامی ادوار قبل است.

بیش از ۵۰ شرکت و ۲۵۰ تاجر ایرانی در حوزه‌های مختلف از کشورمان در این نمایشگاه حضور دارند.