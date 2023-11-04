جنبه علمی، فقاهتی و تفسیری رهبر انقلاب به نسل جوان معرفی نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر علمی کنگره بین‌المللی اندیشه‌های قرآنی امام خامنه‌ای حجت الاسلام محمدعلی رضایی اصفهانی در نشست علمی همایش بین‌المللی اندیشه‌های قرآنی رهبر انقلاب با موضوع روش شناسی تفسیر آیت الله خامنه ای، در دانشگاه رضوی در باب روش شناسی تفسیر ایشان، از عدم اطلاع نسل جوان و عموم مردم از جنبه علمی، فقاهتی و تفسیری رهبر انقلاب خبر داد.

در این نشست حجت الاسلام رضایی اصفهانی اظهار داشت: مشکل غالب نسل جوان، دانشجویان، طلاب و عموم مردم این است که فقط وجه سیاسی رهبر معظم انقلاب را می‌بینند، اما از جنبه علمی، فقاهتی و تفسیری ایشان اطلاعاتی ندارند و روشنگری نیز در این باره صورت نگرفته است.

وی افزود: بیش از ۱۰ جلد از تفاسیر رهبر انقلاب تاکنون چاپ شده است که بسیاری از طلبه‌های مشهدی به آن مراجعه نمی‌کنند و طلبه‌های دیگر نقاط کشور نیز از آن‌ها آگاهی ندارند از این رو ضرورت بحث بالا است و منجر به تشکیل کنگره علمی اندیشه‌ها قرآنی آیت الله خامنه‌ای شده است.

طرح مباحث نوین در تفسیرهای قرآنی

حجت الاسلام رضایی اصفهانی با اشاره به این مطلب که در مطالعاتی که انجام دادیم متوجه شدیم آیت الله خامنه‌ای در تفاسیر خود مباحث نوینی را مطرح کرده و از زاویه جدیدی به موضوعات پرداخته است گفت: تفسیرهای قرآن ایشان از سال ۱۳۴۷ در قالب جلسات سخنرانی، تدریس و خطبه‌های نماز جمعه شروع شده است.

وی در خصوص چاپ تفاسیر سوره‌های قرآنی رهبر انقلاب به صورت کتاب که در ایام پیش از انقلاب به سختی ضبط شده است و امروز به چاپ رسیده است عنوان کرد: آیت‌الله خامنه‌ای تفسیر سوره توبه را در مشهد سال ۱۳۵۳ آغاز کرد که به دلیل کمبود امکانات، ۱۰۰ جلسه تفسیر قرآن را با یک نوار کاست ضبط می‌کردند و همان شب پیاده می‌کردند و فردا با همان نوار کاست جلسه بعدی را ضبط می‌کردند و امروز تفسیر سوره توبه در ۸۰۰ صفحه به چاپ رسیده است.

وی ادامه داد: تفسیر سوره حمد در ۱۳۶ صفحه، سوره بقره در ۸۲۰ صفحه و سوره‌های حشر، مجادله، ممتحنه، جمعه، تغابن و … به چاپ رسیده است که هر کدام با نگاهی نو، اجتماعی و قوی‌ای پرداخته شده است.

۷۰۰ موضوع شناخته شده برای پایان نامه از تفسیرهای رهبر انقلاب

دبیر علمی کنگره بین المللی اندیشه‌های قرآنی امام خامنه‌ای بیان داشت: حدود ۷۰ پایان نامه دفاع شده در مباحث قرآنی رهبر انقلاب، بیش از ۱۰۰ پایان نامه در خصوص اندیشه‌های رهبری نوشته شده است.

وی افزود: حدود ۷۰۰ موضوع برگرفته از تفسیرهای آیت الله خامنه‌ای برای انتخاب پایان نامه و مقاله شناسایی کردیم که در سایت کنگره بارگذاری شده و طلاب و دانشجویان می‌توانند از آن استفاده کنند.

استاد تمام جامعه المصطفی العالمیه تصریح کرد: روش اصلی تفسیر رهبر انقلاب، اجتهادی و جامع است یعنی هم از روش قرآن به قرآن، هم روش علمی، هم عقلی و هم روایات و تفسیر اشاری استفاده کرده‌اند و در تمامی آثار سعی کرده است معتدل باشند و تفسیر به رأی را ممنوع و باطل اعلام کرده اند.

وی افزود: از میان ۲۰ گرایش تفسیری سه گرایش اجتماعی، سیاسی و تربیتی اخلاقی در آثار ایشان برجسته است. تاثیرپذیری تفاسیر رهبر انقلاب از روش علامه طباطبایی که تفسیر قرآن به قرآن بوده و نیز گرایش سیاسی ایشان به مبانی فکری امام خمینی (ره) در این آثار کاملاً مشهود است.

حجت الاسلام رضایی اصفهانی به مبانی تفسیری آیت الله خامنه‌ای به دو وجه عام و خاص اشاره کرد و گفت: مبانی عام تفسیری ایشان شامل توجه به ملازمه قرآن و اهل بیت (ع)، بطن قرآن، حجیت ظواهر قرآن، توجه به شأن نزول آیات، اعتبار سنجی قرائات و غیره است.

وی افزود: در مبانی خاص نیز نوآوری داشتند از جمله مطرح کردن این نکات که تفسیر آیات در تفسیر فردی منحصر نمی‌شود بلکه اجتماعی است، قرآن کتاب قواعد زندگی است، قرآن کتاب وحدت آفرین است، کتاب سیاسی و انقلاب ساز است و کتاب استقامت و مبارزه ضد استکبار و تحول آفرین در علوم مختلف است.

وی ادامه داد: یکی از نوآوری‌های ایشان در تفسیر مربوط به حج است و سبب تغییر نگاه عموم جامعه به حج شده و از ویژگی‌های گرایش تفسیری ایشان است که تا این حد توانسته بر مبانی و تعاریف ذهنی و عملی اثرگذار باشد.

ارسال بیش از ۲ هزار مقاله به کنگره

دبیر علمی کنگره بین المللی اندیشه‌های قرآنی امام خامنه‌ای پیرامون فعالیت‌های این کنگره گفت: این کنگره کار خود را خرداد ماه ۱۴۰۱ شروع کرده و مهمترین هدفش تبیین شخصیت قرآنی رهبر معظم انقلاب است که پلی بین جوانان و رهبری قرار دهد و ایشان را صرفاً رهبر سیاسی ندانند و شخصیت علمی ایشان نیز برای جوانان و عموم مردم روشن شود.

وی افزود: ۱۵ کارگروه علمی، ۲۰ محور پژوهشی در این کنگره تعریف شده است. حدود ۵۰ نشریه که ۲۰ نشریه علمی پژوهشی و ۳۰ نشریه ترویجی است از این کنگره استقبال کردند.

وی ادامه داد: بیش از ۲ هزار مقاله و چکیده مقاله تا کنون به کنگره ارسال شده و ۲۰۰ مقاله در دست بررسی داوران است و ۱۰۶ مقاله نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

حجت الاسلام رضایی اصفهانی با اشاره به اینکه حجم مقالات و برنامه بسیار گسترده است افزود: بر اساس تصمیم شورای سیاست گذاری کنگره اجلاس‌های علمی در یک زمان و مکان برگزار نخواهد شد.

وی افزود: اولین برنامه آبان ماه در تهران، آذر ماه در اصفهان، دی ماه در مشهد، بهمن ماه در قم، اسفند ماه در سوریه و لبنان، فروردین ماه ۱۴۰۳ و همزمان با ماه مبارک رمضان در آفریقا چندین برنامه اجرا خواهد شد و در ادامه اردیبهشت ماه در تبریز و خرداد ماه در هند و پاکستان پیش بینی شده است.