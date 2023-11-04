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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۰

نماینده ولی فقیه در گیلان:

برگزاری کنگره ۸ هزار شهید گیلان به زمان دیگری موکول شود

برگزاری کنگره ۸ هزار شهید گیلان به زمان دیگری موکول شود

رشت- نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: با توجه به آماده نبودن زیر ساخت‌ها برای برگزاری کنگره بزرگداشت ۸ هزار شهید استان زمان برگزاری این مراسم از اردیبهشت ۱۴۰۳ به زمان دیگری موکول شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رسول فلاحتی در نشست مشترک با اعضای ستاد بزرگداشت کنگره ۸ هزار شهید گیلان اظهار کرد: با توجه به آماده نبودن زیر ساخت‌های ضروری برای برگزاری این مراسم ملی زمان برگزاری از اردیبهشت ۱۴۰۳ به زمان دیگر موکول شود.

نماینده ولی فقیه درگیلان با بیان اینکه زمان دقیق برگزاری کنگره ۸ هزار شهید باید در جلسه بعدی اعضای ستاد مشخص و اطلاع رسانی شود، افزود: هر استانی که مراسم کنگره ملی شهدا را برگزار می‌کند باید آن مراسم نشان دهنده فرهنگ، هنرمردم آن استان و در خور کنگره شهدا و نام بلندشان باشد.

وی با تاکید براینکه نقاط قوت و ضعف برگزاری مراسم کنگره ۸ هزار شهید قبلی گیلان باید مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: متولیان برگزاری کنگره ۸ هزار شهید باید دستاوردهای کنگره قبلی را ارزیابی کرده و به افق کنگره جدید نیز توجه داشته باشند.

«اسدالله عباسی» استاندار گیلان هم در این نشست با موافقت تغییر زمان برگزاری کنگره ۸ هزار شهید استان به زمان دیگر گفت: با توجه به انتصاب جدید برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و مهیا نبودن بخشی از زیرساخت‌های اساسی زمان برگزاری مراسم تغییر خواهد کرد و زمان قطعی در آینده‌ای نزدیک اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5930072

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