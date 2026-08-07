تهدیدات آمریکا نشانه استیصال دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرکرد اظهار کرد: ما با دشمنان قسمخوردهای روبهرو هستیم که در کمین نشستهاند و برای تباهی کشور لحظهشماری میکنند؛ بنابراین نباید با ایجاد تفرقه، فرصت نفوذ و ضربه زدن را در اختیار آنان قرار دهیم.
وی با اشاره به توصیههای مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ وحدت و انسجام ملی افزود: تمام راهبردها بر لزوم اتحاد و داشتن ندای واحد تأکید دارد تا هیچ شکافی برای نفوذ دشمن در صفوف ملت ایجاد نشود.
امام جمعه شهرکرد در ادامه به تقابل راهبردی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا اشاره و تصریح کرد: آمریکایی که تصور میکرد در مدت کوتاهی کار ایران را یکسره کند، اکنون با ملتی مواجه شده که سرسختانه از ارزشها، شرافت و غیرت خود دفاع میکند. این تقابل به گونهای رقم خورده که حتی حامیان آمریکا نیز در موضع سرزنش قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به تهدیدات مکرر اخیر آمریکا خاطرنشان کرد: اقدامات آمریکا به مرحلهای از بیاعتباری رسیده که تهدیداتش حالتی کودکانه یافته است. خروج تجهیزات نظامی آمریکا از پایگاههایی در اربیل عراق، کویت و اردن نشان میدهد دشمن قدرت ادامه مسیر را ندارد و دچار هراس شده است.
حجتالاسلام فاطمی یادآور شد: ایران صراحتاً اعلام کرده در صورت هرگونه خطای راهبردی از سوی آمریکا، منافع و دوستانش در منطقه با سرنوشتی محتوم روبهرو خواهند شد. تاریخ ثابت کرده ایرانیان اهل لافزنی نیستند و در میدان عمل پای عهد خود میایستند.
وی ضمن تقدیر از پایداری ملت ایران در برابر فشارهای اقتصادی بیان کرد: ملت ایران سالهاست با استقامت مثالزدنی مقابل سختیها ایستاده است. برخلاف کسانی که خود را به دشمن فروختند، این ملت با وحدت و یکپارچگی در میدان حضور دارد.
امام جمعه شهرکرد تأکید کرد: پایگاههای متعدد آمریکا در منطقه نتوانسته امنیت آنها را تضمین کند. کشورهای منطقه که امروز برای پایان دادن به جنگ واسطهگری میکنند، به این درک رسیدهاند که آمریکا دیگر موفق نخواهد شد و ایران شکستناپذیر است. ملت ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و نیست، اما با تمام توان آماده دفاع از سرزمین و نظام جمهوری اسلامی است.
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