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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۸

در پی وقوع آتش سوزی لنگرود انجام می شود؛

پوشش بیمه ای مصدومان حادثه کمپ ترک اعتیاد لنگرود

پوشش بیمه ای مصدومان حادثه کمپ ترک اعتیاد لنگرود

رشت- مدیرکل تامین اجتماعی گیلان از شناسایی جان باختگان و مصدومان مشمول تحت پوشش بیمه حادثه مرکز ترک اعتیاد لنگرود و اقدام سریع برای پوشش‌های بیمه‌ای لازم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان مرتضوی با دستور به رییس تامین اجتماعی لنگرود خواستار پیگیری لازم و بررسی سریع موضوع برای شناسایی فوت شدگان و مصدومان مشمول تحت پوشش این سازمان برای انجام تعهدات به بازماندگان و انجام دیگر خدمات شد.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به حادثه تلخ آتش سوزی کمپ خصوصی ترک اعتیاد و فوت ۳۲ نفر و نیز مصدومیت ۱۷ نفر در این حادثه ضمن تسلیت به مردم استان به ویژه بازماندگان فوت شدگان و آرزوی سلامتی مصدومان، از آمادگی تامین اجتماعی گیلان برای حمایت‌های لازم و پوشش‌های قانونی به مشمولان خبر داد.

کد مطلب 5930073

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