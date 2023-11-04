پوشش بیمه ای مصدومان حادثه کمپ ترک اعتیاد لنگرود

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان مرتضوی با دستور به رییس تامین اجتماعی لنگرود خواستار پیگیری لازم و بررسی سریع موضوع برای شناسایی فوت شدگان و مصدومان مشمول تحت پوشش این سازمان برای انجام تعهدات به بازماندگان و انجام دیگر خدمات شد.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به حادثه تلخ آتش سوزی کمپ خصوصی ترک اعتیاد و فوت ۳۲ نفر و نیز مصدومیت ۱۷ نفر در این حادثه ضمن تسلیت به مردم استان به ویژه بازماندگان فوت شدگان و آرزوی سلامتی مصدومان، از آمادگی تامین اجتماعی گیلان برای حمایت‌های لازم و پوشش‌های قانونی به مشمولان خبر داد.