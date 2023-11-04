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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۲۶

فرمانده سپاه ناحیه ساوه:

دشمن برای دوری نسل امروز از ارزش های اسلامی تلاش می کند

دشمن برای دوری نسل امروز از ارزش های اسلامی تلاش می کند

ساوه- فرمانده سپاه ناحیه ساوه گفت: دشمن از تمام ابزارها برای دوری نسل امروز از ارزش های اسلامی استفاده می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا مهدی پیش از ظهر شنبه در آئین بزرگداشت ۱۳ آبان در مصلی امام علی (ع) ساوه اظهار داشت: ۱۳ آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و طی ۲۵۰ سال از تاریخ خود ۲۲۷ جنگ را در راستای اهداف استکباری خود در جهان راه انداخته است.

وی تاکید کرد: دشمنان از همه ابزارها از جمله فضای مجازی برای ایجاد دوری نسل امروز از ارزش‌های اسلامی بهره گیری می‌کند اما نسل امروز قوی‌تر از گذشته پای آرمانهای انقلاب ایستاده‌اند و همچنان پیروز میدان هستند.

سرهنگ مهدی با بیان اینکه استکبار جهانی با این اقدام به دنبال اعمال فشار و قدرت خود دز جامعه جهانی است، گفت: امروز نیز با حمایت از رژیم غاصب اسرائیل دنبال از بین بردن نوار غزه به عنوان جبهه اول مسلمین علیه استکبار و صهیونیست است.

فرمانده ناحیه سپاه ساوه گفت: امام راحل پس از پیروزی انقلاب اسلامی به پشتوانه مردم، جامعه جهانی را علیه استکبار متعهد کرد و اکنون ملت ایران در دفاع از غزه در صحنه هستند.

کد مطلب 5930163

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