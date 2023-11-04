به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر قدرت‌نمایی دو نفر در سطح این شهرستان و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با حضور در محل متوجه شدند که دو عامل قدرت‌نمایی متواری شده که در یک تعقیب و گریز متهمان شناسایی و دستگیر و یک دستگاه خودرو نیز از آنها توقیف شد.

فرمانده انتظامی بروجرد با اشاره به اینکه متهمان همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شده‌اند، گفت: برهم‌زدن نظم و امنیت و آرامش شهروندان خط‌قرمز پلیس است و کارکنان انتظامی اجازه جولان‌دادن به اراذل‌واوباش را نخواهند داد.