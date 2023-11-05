دوره مقدماتی آموزشی گروه های سرود تشکل های مشهد پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عسکری صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری دوره مقدماتی آموزشی گروه‌های سرود در مشهد اظهار کرد: دوره مقدماتی آموزشی گروه‌های سرود تشکل‌های مشهد که در باشگاه سرود حماسی سیمرغ برگزار شده بود، با معرفی گروه‌های برتر برای شرکت در دوره تخصصی به کار خود پایان داد.

رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی افزود: این دوره کوتاه مدت آموزشی برای مربیان گروه‌های سرود تشکل‌های مشهد برگزار شد.

وی ادامه داد: در این دوره مباحث کلی درباره موسیقی و نیز مباحث مورد نیاز تربیتی برای حفظ و انسجام این گروه‌ها مطرح شد و پس از آن، گروه‌ها نیز در یک مدت زمان ۲ ماهه، در پاتوق‌های سرود این باشگاه شرکت کردند تا مفاهیم انتقال داده شده توسط مربیان را با اساتید باشگاه مرور کنند.

عسکری بیان کرد: در این دوره آموزشی بیش از ۷۰ گروه سرود تشکل‌های مناطق مختلف مشهد شرکت کرده بودند که در پایان دوره و پس از ارزیابی داوران، حدود ۲۰ گروه برای شرکت در مباحث تخصصی موسیقی انتخاب شدند.

برگزاری دوره تخصصی برای مربیان و گروه‌های منتخب

جلیل شریعتمدار، مسئول دفتر موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی نیز در ارتباط با برگزاری این رویداد اظهار کرد: مربیان پس از شرکت در کارگاه‌های نظری آموزشی و مرحله ارزیابی گروه‌ها در پاتوق‌های سرود، در آزمون کتبی شرکت کردند و خروجی عملکرد آنها هم در قالب اجراهای گروه‌ها در روز پایانی مورد ارزیابی داوران قرار گرفت.

مسئول دفتر موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی افزود: در پایان حدود ۲۰ مربی گروه برتر، مجوز حضور در مرحله تکمیلی و تخصصی را پیدا خواهند کرد. این دوره که پس از دوره مقدماتی و توانمندسازی اولیه یک مربی برای تشکیل گروه سرود برگزار می‌شود، حدود یک حدود یک سال به طول می‌انجامد و در آن مباحث مختلف از جمله صداشناسی، صداسازی، اصول نوازندگی، آموزش ساز و … مطرح خواهد شد.