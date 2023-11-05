به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز همکاری‌های تمدنی بنیاد ملی نخبگان، پویش جمع‌آوری امضای نخبگان برای اعلام انزجار از بی‌تفاوتی حکام کشورهای اسلامی به جنایات رژیم صهیونیستی و همدردی با نخبگان فلسطین به همت مرکز همکاری‌های تمدنی بنیاد ملی نخبگان راه‌اندازی شد.

بیانیه اساتید و نخبگان جمهوری اسلامی، ایران خطاب به حکام جهان اسلام و نخبگان فلسطین به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

(وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ)

جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در قتل عام غیر نظامیان بی گناه از زن و مرد، کودک و پیر و جوان، احساسات همه انسان‌های دنیا اعم از عرب و غیر عرب، مسلمان و غیر مسلمان را جریحه‌دار کرده است. همه حکّام و امت جهان اسلام نه فقط از بعد اشتراک دینی بلکه از بعد اشتراک در نوع انسانی موظف به پرچمداری مبارزه با استکبار و استعمار هستند و سوال اینکه چگونه است برخی از شما حکام نه تنها سکوت پیشه کرده بلکه با عوامل استکبار و استعمار همدست شده‌اید. عجیب‌تر آنست که به رغم شواهد آشکار بر غلط بودن محاسباتتان، محافظه کاری و یا همکاری با دشمنان این امت را انتخاب کرده‌اید. در شرایطی که استکبار جهانی به رهبری آمریکا به اذعان همگان در حال افول است و رژیم منحوس صهیونیستی در ضربه‌پذیرترین و سست‌ترین موقعیت است، آیا محافظه کاری یا همکاری با دشمنان معقول به نظر می‌رسد؟ حال آنکه فلسطینیان در آماده‌ترین حالت هستند و می‌توانند با ارتش تا بن دندان مسلح دفاع عزتمندانه کنند و جهان فردا جهان فلسطین است نه اسرائیل، آیا پشت کردن به ندای «یا للمسلمین» مردم فلسطین و از پشت خنجر زدن به برادران مجاهد فلسطینی به نفع شماست؟

در این روزها رژیم غاصب صهیونیستی متحمل شکست نظامی و اطّلاعاتی غیر قابل ترمیم، از سوی برادران مجاهد فلسطینی شده است. این شکست به مثابه یک زلزله، ساختار اصلی حاکمیّت رژیم غاصب صهیونیستی را ویران کرده است. این شرایط تهدیدآمیز بی‌سابقه علیه رژیم صهیونیستی، فرصت بی‌نظیری برای شما ایجاد می‌کند که مواضع خود را اصلاح کنید و به فکر ملت‌های خود باشید و عزت، شرف و مردانگی عرب و ظلم ناپذیری امت اسلامی را به رخ همگان بکشید. حوادثی که در غزّه در حال وقوع است، نشانه پیچ تاریخی تعیین کننده و آینده‌سازی است. انتخاب شما در این شرایط حساس تعیین‌کننده آینده شما و ملت‌های شماست؛ پس خودتان را از تحقیر بزرگی که غرب بویژه آمریکا برشما تحمیل کرده است، نجات دهید. شما که غزه را در جنگ و حصار شدید می‌بینید، چرا حصار را با حصار پاسخ نمی‌دهید و تأمین انرژی رژیم صهیونیستی را در برهه جنگ متوقف نمی‌کنید!؟ این حداقل اقدامی است که می‌تواند از شرافت و غیرت عربی در شما باقی مانده باشد. عمل شما در برهه کنونی، یا خنجری بر پشت برادران مجاهد فلسطینی یا شمشیر تیزی بر گردن ظالمین و مستکبرین خواهد بود. حال که هنوز برای توبه و بازگشت فرصت دارید، موضع خود را اصلاح کنید و به سیل خروشان ملت‌های خود بپیوندید تا در روزگار پیروزی فلسطین و متلاشی شدن رژیم صهیونیستی که به فضل الهی نزدیک است در صف پیروزان و قهرمانان ملت قرار بگیرید که در غیر این صورت به عنوان حکّام ظالم و خیانتکار، مجازات و مایه عبرت در تاریخ خواهید شد.

بلاشک مسئله‌ی فلسطین در رأس مسائل دنیای اسلام است و این قضیه با اعتقادات اسلامی و فطرت پاک انسانی گره خورده است. در این روزگار پر از ظلم، حق‌جویانی هستند که دیگر ظلم را برنمی‌تابند و با مظلومان عقد اخوت می‌بندند و در مقابل ظالمین و اعوان آنها ایستادگی می‌کنند. اساتید و نخبگان جمهوری اسلامی ایران بی تفاوتی و سکوت در قبال این قضیه را بر خود حرام می‌دانند. آنها با ندای مظلوم علیه ظالم، موضع خود را شفاف اعلام می‌کنند تا از حق فلسطینیان در مقاومت علیه جنایتگر صهیونیسم که امتداد استکبار و استعمار است دفاع نمایند که به فرموده الهی: (لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا).

و اما بعد...

بسم الله الرحمن الرحیم؛ خواهران و برادران نخبه و مجاهد فلسطینی که هم ردای جهاد را برتن کرده‌اید و هم قلم علم به دست گرفته‌اید. «ای کسانی که سرهای خود را برای خداوند عاریه داده‌اید و جان‌ها را بر کف دست گرفته و در بازار عشق‌بازی به سوق فروش آمده‌اید»، فلسطین امروز آزادترین کشور عربی است و شما آبروی آزادگان هستید. این دولت‌های خائن و وابسته به استعمار و استکبارند که در قید اسارت‌اند. بدانید که قلب ملت ایران و نخبگان ایران اسلامی با شماست. ما نخبگان اگر علم و اعتباری به برکت این علم داشته باشیم، در دفاع از مظلوم قرار می‌دهیم و به فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام (وَما اَخَذَ اللهُ عَلَی العُلَماءِ اَلّا یُقارّوا عَلیٰ کِظَّةِ ظالِمٍ وَلا سَغَبِ مَظلوم) جامه عمل می‌پوشانیم. إنَّهُ خَیرُ نَاصِرٍ وَ مُعِین، و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.