به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار افندی‌زاده معاون وزیر راه شهرسازی با یادآوری ساخت شبکه ریلی بین ازبکستان و قرقیزستان و تأثیر آن بر ترانزیت کالا ایران و چین، گفت: یکی از مسیرهای اتصال کشورهای آسیای مرکزی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس خط‌آهن سرخس-چابهار است.

معاون وزیر راه شهرسازی ادامه داد: به همین دلیل اگر سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در این مسیر ریلی و توسعه بندر چابهار صورت گیرد می‌توانیم سهم قابل قبولی در ترانزیت از چین به اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان به دست آوریم.

وی با یادآوری این‌که در جریان امضای تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۱ وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون توسعه و اصلاحات چین مسیرهای ریلی از سمت ایران پیش‌بینی شده است، افزود: یکی از پروژه‌های مهم ریلی قطار سریع‌السیر تهران-مشهد است که تفاهم اولیه آن با شرکت‌های چینی انجام شده، ضمن این‌که قطار سریع‌السیر تهران - قم - اصفهان هم با سرمایه‌گذاری چینی‌ها ساخته می‌شود. در زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری می‌توانیم تفاهم‌های خوبی با چینی‌ها داشته باشیم. از سوی دیگر توسعه و تجهیز بنادر ایران هم می‌تواند با سرمایه‌گذاری چینی‌ها باشد که این موضوع را در جلسات گذشته با چینی‌ها مطرح کرده‌ایم.

معاون وزیر راه شهرسازی با بیان مسئله دیگر مسیرهای ترانزیتی جنوب ایران است" اضافه کرد: آنچه مهم است امضای تفاهم نامه چند جانبه میان چین با کشورهای منطقه از طریق ایران است که این موضوع، علاوه بر کریدور شمال - جنوب برای اتصال روسیه به هند است.