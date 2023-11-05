دیدار نماینده دبیرکل سازمان ملل با امیرعبداللهیان

به گزارش خبرگزاری مهر، هانس گروندبرگ، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن که به تهران سفر کرده، امروز یکشنبه با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار در خصوص آخرین تحولات یمن بحث و تبادل نظر شد.

گروندبرگ پیشتر نیز در اسفند ماه سال گذشته به تهران سفر کرده بود و با امیرعبداللهیان و علی اصغر خاجی، دستیار وزیر امور خارجه دیدار کرد.

خاجی در آن دیدار، ضمن تشریح تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در راستای رفع محاصره مردم یمن، برقراری آتش بس و صلح عادلانه در یمن، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر این باور بود که بحران یمن راه حل نظامی نداشته و حل این بحران بایستی از طرق مسالمت آمیز و گفت‌وگوهای سیاسی انجام شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تعجیل در اتخاذ راهبردی عملگرایانه در جهت حل و فصل بحران یمن، گفت: بهبود شرایط انسانی یمن باید در اولویت فعالیت‌های سازمان ملل و دیگر بازیگران در این کشور قرار گیرد.

گروندبرگ نیز با اشاره به توافق اخیر ایران و عربستان مبنی بر از سرگیری روابط دیپلماتیک، این رویداد را دارای تبعات مثبت برای تمامی کشورهای منطقه از جمله یمن ارزیابی کرد.