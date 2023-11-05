غفاری در گفت وگو با خبرنگار مهر این کتاب را عاشقانه‌ای تاریخی عنوان و اظهار کرد: رمان «فواره‌های سکوت» روایتی از اسپانیای زخم‌خورده در فردای جنگ داخلی و روزگار زمامداری ژنرال فرانکو، دیکتاتور اسپانیا است در واقع این اثر داستان سرنوشت جوانانی است که در بحبوحه جنگ داخلی اسپانیا بیشترین قربانیان را تشکیل می‌دادند.

وی افزود: باید توجه داشت که خشونت عریان و البته فشار ایدئولوژیک و خفقانِ پس از جنگ تأثیرات مخربی بر روح و روان و بر زندگی چندین نسل گذاشت.

این بانوی مترجم درباره نویسنده کتاب گفت: «روتا سِپتیس» نویسنده پرفروش نیویورک‌تایمز و برنده «نشان کارنگی» است. او سال ۱۹۶۷ چشم به جهان گشود و جستجوگر داستان‌های گمشده است.

غفاری ادامه داد: وی دختر یک پناهنده لیتوانیایی است که تلاش کرده تا صدای رسای کسانی باشد که در کشاکش امیدها و ناامیدی‌ها به بالندگی می‌رسند. از دید او روایت‌های خاموش مردمان بالتیک - به عنوان کشورهایی که در زیر دست‌وپای ابرقدرت‌ها مانده‌اند - آنچنان که باید و شاید گفته نشده است.

وی با اشاره به اینکه «فواره‌های سکوت» چهارمین اثر «روتا سِپتیس» است، یادآور شد: نخستین رمان او «میان سایه‌های خاکستری» نام دارد که مورد تحسین منتقدان قرار گرفت و به بیش از ۳۰ زبان ترجمه شده است.

گفتنی است، «فواره‌های سکوت» در ۳۹۳ صفحه و با بهای ۱۹۵ هزارتومان اخیراً منتشر و روانه بازار کتاب ایران شده است.