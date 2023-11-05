تدابیر طب ایرانی برای مقابله با عوارض آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، نفیسه حسینی یکتا، با بیان اینکه هوا یکی از اصول مهم ۶ گانه سبک زندگی است که کیفیت آن تأثیر مستقیمی بر مزاج و سلامت فرد دارد، گفت: هر سال با سرد شدن هوا شاهد افزایش آلودگی هوا هستیم که تأثیرات منفی بر همه اعضای بدن خصوصاً قلب و ریه می‌گذارد.

وی با اشاره به برخی عوارض آلودگی هوا همچون خشکی پوست، عطسه و آبریزش بینی، سردرد، بی‌قراری و آشفتگی، افزایش ضربان قلب، کاهش حافظه و تمرکز و افسردگی، توصیه کرد: سالمندان، کودکان و زنان باردار یا افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند و سیستم ایمنی ضعیفی دارند تا حد امکان در مواقعی که آلودگی هوا شدت می‌گیرد از منزل بیرون نروند.

حسینی یکتا با تاکید بر اینکه برای کاهش عوارض آلودگی هوا، می‌توان توصیه‌هایی بر مبنای اصلاح سبک زندگی داشت تا کمترین آسیب به فرد وارد شود، گفت: در شرایط آلودگی هوا سیستم گوارش بدن ضعیف می‌شود؛ لذا بهتر است از مصرف غذاهای سنگین و پرچرب و غلیظ مانند گوشت گاو، بادمجان، سوسیس، کالباس، کنسروها، ماکارونی و لازانیا که باعث تولید خشکی در بدن می‌شوند، خودداری و ضمن پرهیز از پرخوری و درهم خوری، بیشتر غذاهای سبک مصرف شود.

وی افزود: استفاده از غذاهایی مثل سوپ جو با سبزیجات فراوان همچون پیازچه، گشنیز، شوید، ریحان، اسفناج و شلغم و سالاد کاهو با هویج رنده شده، روغن زیتون و آب لیمو یا نارنج طبیعی برای کاهش جذب سموم هوا و رفع یبوست، توصیه می‌شود.

حسینی یکتا استفاده از مغزها همچون گردو، بادام شیرین و فندق و میوه‌هایی همچون سیب و انار شیرین را در دفع سموم بدن مؤثر دانست و توصیه کرد: با بوهای خوشی چون لیمو، پرتقال و سیب و جوشاندن ترکیب آب و گلاب و یا آب و سرکه، هوای داخل منزل را پاکسازی کنید.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل با اشاره به تأثیر مصرف مایعات در دفع سموم بدن اظهار داشت: مصرف به اندازه مایعات به ویژه آب یا شیر در دفع سموم مؤثر است؛ خصوصاً افرادی که مزاج خشکی دارند در این ایام مایعات بیشتری مصرف کنند. همچنین مصرف آبمیوه‌هایی مثل آب لیمو شیرین، پرتقال، سیب و هویج توصیه می‌شود.

حسینی یکتا با اشاره به نقش خواب کافی در سلامت بدن، بیان کرد: آلودگی هوا بدن را مستعد بیماری‌هایی مانند سرماخوردگی می‌کند بنابراین خواب کافی همراه با تغذیه مناسب می‌تواند از بیماری‌هایی که در آلودگی هوا ایجاد می‌شوند، جلوگیری کند. همچنین در زمان‌هایی که آلودگی هوا شدت می‌گیرد از انجام ورزش‌های سنگین به ویژه در فضای باز خودداری شود.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل با بیان اینکه افراد دارای مشکلات ریوی، آسم یا برونشیت بیش از دیگران در معرض آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا هستند، خاطرنشان کرد: این افراد می‌توانند از مخلوط آب و عسل و لیموترش تازه استفاده کرده یا بخور آب بدهند تا مجاری تنفسی باز شود.

به گفته وی، شستشوی مرتب دهان و حلق توسط آب نمک کم شور ولرم به خصوص بعد از رسیدن به منزل، استفاده از ماسک در هوای آلوده و پرهیز از مصرف سیگار و قلیان از دیگر تدابیر سلامتی برای مقابله با شرایط آلودگی هواست.