۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در دشتستان شناسایی شد

بهرام دانشمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنج مورد ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان دشتستان شناسایی و منجر به صدور اخطاریه شده است.

وی اضافه کرد: واحد گشت شهرستان با رصد و پایش اراضی در راستای حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از به خطر افتادن امنیت غذایی پنج مورد تغییر کاربری غیر مجاز به مساحت ۳۹۰ مترمربع شناسایی کرد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: دیوارکشی، ایجاد بنا و پی کنی از جمله موارد این ساخت و سازهای غیرمجاز بوده است.

دانشمند اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در این شهرستان ۴۷ مورد به سامانه ۱۳۱ یا گزارش توسط شهروندان بررسی و تعیین تکلیف شده است که تاکنون ۸۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت ۱۴ هزار مترمربع منجر به صدور اخطاریه شده است.