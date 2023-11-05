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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۵

۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در دشتستان شناسایی شد

۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در دشتستان شناسایی شد

بوشهر- فرمانده یگان حفاظت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از شناسایی پنج مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان دشتستان خبر داد.

بهرام دانشمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنج مورد ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان دشتستان شناسایی و منجر به صدور اخطاریه شده است.

وی اضافه کرد: واحد گشت شهرستان با رصد و پایش اراضی در راستای حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از به خطر افتادن امنیت غذایی پنج مورد تغییر کاربری غیر مجاز به مساحت ۳۹۰ مترمربع شناسایی کرد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: دیوارکشی، ایجاد بنا و پی کنی از جمله موارد این ساخت و سازهای غیرمجاز بوده است.

دانشمند اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در این شهرستان ۴۷ مورد به سامانه ۱۳۱ یا گزارش توسط شهروندان بررسی و تعیین تکلیف شده است که تاکنون ۸۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت ۱۴ هزار مترمربع منجر به صدور اخطاریه شده است.

کد مطلب 5931207

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    نظرات

    • حمید IR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      4 1
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      کشاورزی که صرفی ندارد دولت مرزها را که برای صادرات محصولات کشاورزی باز نمی کند حالا بعد این زمین کشاورزی وقتی شخص هزینه می‌کنه تغییر کاربری میده و زمین را میفروشه و صاحبان در آن خانه ویلایی می‌سازند چرا دولت به زور املاک شخص را تخریب می‌کند دیگه می گویند شخص اختیار ملک و چهار دیواری خودش را ندارد
    • IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      5 1
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      قطعا تبدیل زمینهای کشاورزی به پلاکهای مسکونی درمرکز شهرستان بسیار دیده شده است و گزارش هم شده که اقدامات خوبی هم انجام گردیده که هنوز باید برخوردهای بیشتری با این افراد سودجو شود
    • IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      2 0
      پاسخ
      مردم اذیت نکنید

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