رزمایش امداد و نجات دریایی در سواحل دلوار برگزا شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی عصر یکشنبه در برگزاری رزمایش امداد و نجات دریایی در سواحل دلوار اظهار داشت: نظر به اینکه شهرستان تنگستان ۹۰ کیلومتر مرز دریایی دارد و دریا به عنوان یک ظرفیت و فرصت محسوب می‌شود تهدیداتی وجود دارد که این تهدیداتی تحت عنوان پدافند غیرعامل شناسایی و بر همین اساس در راستای پدافند غیر عامل امروز رزمایشی اجرا شد.

فرماندار تنگستان ادامه داد: آنچه نیاز بود در این رزمایش امداد و نجات دریایی سناریویی در نظر گرفته شود بر فرض بر خورد ۲ کشتی در دریا باهم که بعد از آن تیم اجرایی رزمایش متشکل از دستگاه‌های اجرایی با محوریت هلال و احمر، شهرداری اداره بندر و سپاه، نیروی انتظامی و بهداشت و درمان شهرستان وارد این رویداد شدند و اقدامات فوری و عملی انجام دادند.

وی افزود: هدف از برگزاری این رزمایش قرار بود میزان آمادگی نیروهای عمل کننده در این بخش ارزیابی شوند که نتیجه بسیار موفق و خوبی داشت.

رئیس پدافند غیر عامل تنگستان بیان کرد: ضروری است آموزش‌های مستمری که در این زمینه نیاز است بخوبی و بین دستگاه‌های متولی و کسانی که عضو ستاد بحران و پدافند غیر عامل و نیروهای هلال احمر شهرستان هستند دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: آنچه مهم است از این جریانات و حوادثی که اتفاق می‌افتد و یا رزمایش‌هایی انجام می‌شود نکات قوت تقویت و ضعف‌هایی هم که داریم از نظر لجستیکی، تجهیزاتی و امکاناتی در آینده به حداقل رسانده شود.