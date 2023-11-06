  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۴۳

مجری فیلیپینی در برنامه زنده به قتل رسید+فیلم

مجری فیلیپینی در برنامه زنده به قتل رسید+فیلم

مجری رادیویی فیلیپین در برنامه‌ای که به طور زنده در شبکه اجتماعی فیسبوک پخش می‌شد، به ضرب گلوله کشته شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، خوآن جومالون، یکی از مجریان خبری فیلیپین در حالی که در ایستگاه رادیویی مستقر در منزلش در حال اجرای برنامه زنده در شبکه اجتماعی فیسبوک بود، در حضور ببیندگان هدف شلیک گلوله قرار گرفت و کشته شد!

پلیس فیلیپین اعلام کرده است که یک فرد مسلح با تظاهر به اینکه از مخاطبان و شنوندگان برنامه‌های اوست، وارد ایستگاه شده و در جریان برنامه زنده صبحگاهی در شهر کالامبا، دوبار به جومالون ۵۷ ساله شلیک و سپس با سرقت گردنبند وی، به همراه همدستش فرار می‌کند.

به نوشته آسوشیتدپرس، فیلیپین همواره یکی از کشورهای خطرناک برای خبرنگاران بوده است. فردیناند مارکوس جونیور، رییس جمهور این کشور این حادثه را به شدت محکوم کرد و خواستار تحقیقات فوری درباره این تیراندازی شد.

بنا به اعلام اتحادیه ملی خبرنگاران فیلیپین، جومالون یکصد و نود و نهمین خبرنگاری است که از سال ۱۹۸۶(پ س از بازگشت دمکراسی به فیلیپین با قیام "قدرت مردم" و سرنگونی دیکتاتوری فردیناند مارکوس، پدر رییس جمهور کنونی این کشور) در فیلیپین کشته می‌شود.

کد مطلب 5931638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها