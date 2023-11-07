به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ایزدی در هفتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایعدستی مرحله استانی با اشاره به اینکه داوری مهر اصالت به صورت فراخوان شهرستانی، استانی و کشوری انجام میشود، اظهار کرد: بیش از ۷۰ اثر صنایعدستی توسط کارشناسان این حوزه بررسی شد که از این تعداد ۴۵ اثر در رشتههای مختلف صنایعدستی حصیربافی، محصولات چرمی، مینای فلز، خراطی چوب، سفال و سرامیک و سوز دوزی به مرحله بعدی داوری که در استان گیلان برگزار میشود، انتخاب شد.
وی افزود: در داوری آثار در نگاه اول، بروزرسانی روشها و متدهای محصولات صنایعدستی و کیفیت و ارزیابی تخصصی آثار داوری میشود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با بیان اینکه مهر اصالت صنایعدستی هر ۲ سال یک بار برگزار میشود، تصریح کرد: میزبان این دوره داوری استان گیلان است که ۶ الی ۸ آذر ماه سال جاری برگزار میشود.
ایزدی با اعلام اینکه در این دوره داوری بیش از ۷۰ محصول و پرونده از سطح استان شرکت کردند، افزود: باید دو سوم این محصولات پس از مرحله استانی برای مرحله کشوری انتخاب شوند.
وی با توجه به میزبانی استان گیلان، خاطرنشان کرد: کارشناسان باید تمام ارزیابیها را انجام دهند تا بتوانیم محصولات بیشتر با کیفیت قابل قبولی را در داوری که در استان گیلان برگزار میشود، ارائه کنیم.
ایزدی یکی از دغدغههای صنایعدستی بستهبندی عنوان کرد و گفت: بستهبندی محصولات امتیاز خوبی در بحث کارشناسی دارد که باید مورد توجه صنعتگران قرار گیرد.
ایزدی به یکسری نواقص در تولیدات صنایعدستی که باید هنرمندان آن را رفع کنند، افزود: باید بستهبندی با کیفیت محصولات در دستورکار قرار گیرد.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران گفت: صادرات محصولات، نمایشگاههای صنایعدستی و بازارچههای دائمی باید در دستور کار قرار گیرد.
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