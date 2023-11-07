به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد محمدی صبح سه شنبه در دیدار با اسلام خواجه یی، با اشاره در پیش بودن هفته کتاب، اظهار کرد: با توجه به اینکه استراتژی اداره کل کتابخانه های عمومی افزایش سرانه فیزیکی و همچنین افزایش سرانه مطالعه مفید است، بزودی تفاهم نامه همکاری این اداره کل و ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان منعقد و اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه کتابخانه های مساجد به لحاظ قرار گرفتن در فضای معنوی نقش مهمی در تقویت روحیه شادابی و نشاط معنوی در جامعه دارند، افزود: اداره کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان در قالب این تفاهم نامه، عملیات تجهیز و بروزرسانی کتابخانه های مساجد به منظور افزایش فضای فیزیکی در حوزه کتاب و کتابخوانی را در دستور کار قرار می دهد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان ادامه داد: طی این تفاهم نامه، پس از نیازسنجی، کتاب های مورد نیاز هر کتابخانه با موضوعات مختلف از جمله کمک آموزشی، کودک و نوجوان، اجتماعی، رمان و داستان، دینی و مذهبی به صورت مجزا خریداری و در اختیار آن گذاشته می شود.

وی افزود: کانون های فرهنگی هنری مساجد نیز می توانند در اجرای برنامه های مختلف فرهنگی با اداره کل کتابخانه های عمومی استان همکاری داشته باشند.

اسلام خواجه یی، سرپرست ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان نیز با اشاره به ظرفیت های حوزه کتاب و کتابخوانی کانون ها، گفت: هم اکنون 140 کتابخانه مخرن دار در مساجد هرمزگان وجود دارد.

وی با بیان اینکه با توجه به قدیمی بودن کتاب های این کتابخانه ها، بروزرسانی و تجهیز آنها یکی از اولویت های ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد است، افزود: برای تجهیز این کتابخانه ها نیازمند همکاری و مشارکت اداره کل کتابخانه های عمومی استان هستیم.