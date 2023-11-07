اقتصاد عشایر باید در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا وحیدی صبح سه شنبه در بازدید از واحدهای مختلف ستادی اداره کل امور عشایر جنوب کرمان و مناطق عشایری این منطقه افزود: توجه به تبلیغات محیطی و معرفی نقاط گردشگری از دیگر روش‌های توسعه مناطق گردشگری عشایر به شمار می‌رود.

مدیرکل امور عشایر جنوب کرمان نیز با اشاره به مشکلات ساختمان اداری اداره کل امور عشایر جنوب کرمان خواستار توجه ویژه سازمان برنامه و بودجه برای احداث ساختمان جدید اداره کل امور عشایر جنوب کرمان شد.

ناصر احمد یوسفی با بیان اینکه در هر شهرستان ۵ نقطه گردشگری عشایری شناسایی شده است، اظهارداشت: معرفی نقاط گردشگری عشایری از برنامه‌های این اداره کل به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: مشکلات زندگی شهری تمایل مردم را به زندگی در مناطق عشایری افزایش داده است، اما به علت عدم زیرساخت‌های مناسب مانند راه دسترسی، توسعه نقاط گردشگری عشایر به سختی انجام می‌شود.