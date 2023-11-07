۸۷۰۰ مترمربع از اراضی ملی در چرداول ایلام رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سهراب زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از بیت‌المال و رفع تصرف اراضی ملی و با دستور قضایی از هشت هزار و ۷۰۰ متر مربع از اراضی ملی در شهرستان چرداول رفع تصرف شده است.

اظهار داشت: در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و برخورد با زمین‌خواران، دستگاه قضایی با قانون‌شکنان در هر جایگاهی که باشند برخورد قاطع خواهد کرد.

وی افزود: با افرادی که به صورت غیرقانونی و بدون مالکیت و سند، زمین‌ها را تصرف کرده برخورد و از تصرفات آن‌ها جلوگیری می‌شود.

دادستان شهرستان چرداول تصریح کرد: علاوه بر پیگیری و برخورد با متخلفان و متصرفان غیرقانونی اراضی ملی و دولتی، با قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز، اراضی ملی که متعلق به عموم مردم است از دستبرد متجاوزان و فرصت‌طلبان محفوظ می‌ماند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم، مردم نیز می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک به تصرف و تعدی به اراضی ملی، بلافاصله مراتب را جهت پیشگیری و برخورهای قاطعانه و قانونی به دادستانی اطلاع دهند.