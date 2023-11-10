مهاجرت در بخش دشتابی و شهر ارداق سرعت پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل قنبری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر ارداق با اشاره به اهمیت تقوا در نزد فرد مؤمن اظهار کرد: اعتدال در اخلاق باعث تقوای عقل می‌شود.

وی با اشاره به حوادث غزه با بیان اینکه مقاومت در آماده‌ترین شرایط خود قرار دارد، تاکید کرد: حزب الله لبنان هرلحظه آماده نبرد با رژیم منحوس صهیونیستی است.

امام جمعه ارداق تاکید کرد: همان‌طوری که سید حسن نصرالله گفتن مقاومت هرگز شکست نخواهد خورد و رژیم صهیونیستی منحوس در سرگیجه کامل به سر می‌برد.

وی گفت: طوفان الاقصی نشان داد ارتش رژیم صهیونیستی اصلأ آنگونه که تبلیغ می‌کرد قدرت ندارد و تمام آنچه از خود به دنیا نشان داده بوده که عملیات رسانه‌ای، روانی و در نهایت پوشالی است.

امام جمعه ارداق در بخش دیگری از سخنان خود با تذکر به مسئولان استانی و شهرستان گفت: مهاجرت در بخش دشتابی و شهر ارداق سرعت زیادی پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: نیاز است تا زیرساخت‌های لازم برای زندگی در این بخش و شهر ایجاد شود تا مردم با خیال راحت تر و میل بیشتری به زندگی در زادگاه و منطقه خود ادامه دهند.

حجت الاسلام قنبری در پایان با بیان اینکه یکی از علت‌های مهاجرت اقتصادی است یادآور شد: خشک سالی و نبود منابع پایدار برای زندگی و گرانی مسکن باعث میل مردم به مهاجرت از این شهر و بخش شده است.