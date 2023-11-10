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۱۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۷

امام جمعه ارداق:

مهاجرت در بخش دشتابی و شهر ارداق سرعت پیدا کرده است

مهاجرت در بخش دشتابی و شهر ارداق سرعت پیدا کرده است

قزوین- امام جمعه ارداق با بیان اینکه مهاجرت در بخش دشتابی و شهر ارداق سرعت زیادی پیدا کرده است، گفت: نیاز است بسترهای لازم برای زندگی در این شهر و بخش فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل قنبری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر ارداق با اشاره به اهمیت تقوا در نزد فرد مؤمن اظهار کرد: اعتدال در اخلاق باعث تقوای عقل می‌شود.

وی با اشاره به حوادث غزه با بیان اینکه مقاومت در آماده‌ترین شرایط خود قرار دارد، تاکید کرد: حزب الله لبنان هرلحظه آماده نبرد با رژیم منحوس صهیونیستی است.

امام جمعه ارداق تاکید کرد: همان‌طوری که سید حسن نصرالله گفتن مقاومت هرگز شکست نخواهد خورد و رژیم صهیونیستی منحوس در سرگیجه کامل به سر می‌برد.

وی گفت: طوفان الاقصی نشان داد ارتش رژیم صهیونیستی اصلأ آنگونه که تبلیغ می‌کرد قدرت ندارد و تمام آنچه از خود به دنیا نشان داده بوده که عملیات رسانه‌ای، روانی و در نهایت پوشالی است.

امام جمعه ارداق در بخش دیگری از سخنان خود با تذکر به مسئولان استانی و شهرستان گفت: مهاجرت در بخش دشتابی و شهر ارداق سرعت زیادی پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: نیاز است تا زیرساخت‌های لازم برای زندگی در این بخش و شهر ایجاد شود تا مردم با خیال راحت تر و میل بیشتری به زندگی در زادگاه و منطقه خود ادامه دهند.

حجت الاسلام قنبری در پایان با بیان اینکه یکی از علت‌های مهاجرت اقتصادی است یادآور شد: خشک سالی و نبود منابع پایدار برای زندگی و گرانی مسکن باعث میل مردم به مهاجرت از این شهر و بخش شده است.

کد مطلب 5935059

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