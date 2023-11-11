«مصلحت» به اکران آنلاین رسید/ عرضه «خبرچین»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «مصلحت» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و کارگردانی حسین دارابی از ۲۳ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۲۰ اکران آنلاین می‌شود.

این فیلم سینمایی که در چند سال گذشته برای گرفتن پروانه نمایش دچار فراز و فرودهایی شده بود، روایتی از یک پرونده مشکوک و پررمز و راز است.

در خلاصه داستان این فیلم که محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و مرکز فیلم و سریال اوج است، آمده است: «یکی از فرزندان مقامات عالی‌رتبه قضایی کشور در یک درگیری خیابانی در سال ۱۳۵۹ جوانی را به قتل رساند ….»

فیلمنامه «مصلحت» که در ژانر معمایی - سیاسی به نگارش درآمده است به ماجرایی در اوایل دهه ۶۰ می‌پردازد.

فرهاد قائمیان، وحید رهبانی، نازنین فراهانی، مهدی حسینی‌نیا، مجید نوروزی، امیر نوروزی، سهی‌بانو ذوالقدر و… ترکیب بازیگران اصلی «مصلحت» را تشکیل می‌دهند.

عرضه آنلاین «خبرچین» از ۲۱ آبان

فیلم «خبرچین» به کارگردانی عرفان احتشامی و تهیه کنندگی پیام مهرنوش و عرفان احتشامی از یکشنبه ۲۱ آبان ماه از عرضه آنلاین خواهد شد.

«خبرچین» سومین تجربه بلند عرفان احتشامی است که فیلمبرداری آن بهمن ۱۴۰۱ در اصفهان انجام و مردادماه آماده نمایش شد، این فیلم از روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۸ عرضه آنلاین خواهد شد.

همچنین همزمان با آغاز نمایش آنلاین، از پوستر «خبرچین» با طراحی روح الله مختاری نیز رونمایی شد.

زهره صفوی، حدیث نیک رو، فریده دریامج، مرتضی امینی تبار، آیدا پورشمس و.... گروه بازیگران این فیلم را تشکیل می‌دهند.

فیلم بلند داستانی «خبرچین» به نویسندگی مریم داوودی، مضمونی اجتماعی دارد و نگاهی به روابط دو خواهر پس از مرگ پدر دارد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «روزی که از او می‌ترسید فرا می‌رسد و پدرش که تمام تکیه‌گاهش بود در این دنیا، در آغاز صبحی سرد دیگر فرصتش در این دنیا تمام می‌شود ….»

دیگر عوامل فیلم «خبرچین» عبارتند از طراح و نویسنده: مریم داوودی، مدیر فیلمبرداری: علی احتشامی، طراحی صحنه: شیما کبیری، طراح گریم: زهرا میرزایی، دستیار اول کارگردان: مصباح مقصودی، اصلاح نور و رنگ: الهه نعیمی مکرم، مدیر تولید: محمد سیانکی، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی.

این آثار در پلتفرم فیلم‌نت قابل تماشاست همچنین در حال حاضر فیلم‌های «سه کام حبس» و «عروسی مردم» برنامه روز اکران آنلاین هستند.