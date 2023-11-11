رویداد تولید محتوای دیجیتال فرصتی برای خلق آثار ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید شعبانی صبح شنبه در آئین افتتاحیه پنجمین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: آن چیزی که امروز مهم است بهره‌برداری از محتوای غنی دینی و انقلابی برای نسل جدید است که باید با زبان و ادبیات مناسب و همراه با ابتکار و خلاقیت به مخاطب جوان و نوجوان برسانیم و لذا تولید محتوای درست بهترین و مؤثرترین روش برای این مسئله است.

وی افزود: انقلاب اسلامی به جهت داشتن محتوای غنی از سال‌های گذشته همواره مورد تهاجم فرهنگی دشمنان قرار گرفته و دشمنان به دنبال این هستند ارزش‌های اسلامی و انقلابی را تحت عملیاتی سازمان‌یافته مورد هجمه قرار دهند.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت‌المقدس کردستان در ادامه گفت: امروز دشمن از همه طریق وارد عمل شده و ما باید آگاه باشیم و توانایی این را داشته باشیم که در مقابل حرکت آفندی دشمن حرفی برای گفتن داشته باشیم.

وی عنوان داشت: برنامه دشمن در تولید ناامیدی و ایجاد فاصله در بین طبقات اجتماعی امروز بیشتر از هر وقتی آشکار است و باید از این بستر به بهترین شکل ممکن استفاده کرد تا بتوانیم در آن به پردازش جهاد تبیین روی آوریم.

وی با اشاره به اینکه مأموریت جهاد تبیین در فضای مجازی نیازمند داشتن سواد رسانه است، گفت: سواد رسانه اگر در بین جامعه اتفاق بیفتد می‌تواند به افراد جامعه در تحلیل مسائل کمک کند.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان افزود: امروز تولید محتوا در فضای دیجیتال از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که افراد زیادی در این عرصه فعالیت می‌کنند و رسالت ما این است که با استفاده از این فضا بتوانیم بر اساس پیش‌بینی و پیشگیری محصولات خوبی را به ظهور برسانیم

شعبانی خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این رویداد شناسایی افراد نخبه در این حوزه و معرفی آنها به رویداد کشوری است که امید است این رویداد در سطح استانی با کیفیت خوب صورت پذیرد.

وی گفت: خوشبختانه سازمان فضای مجازی بسیج از پنج سال گذشته کار خود را به شکل کاملاً حرفه‌ای در حوزه تولید محتوای دیجیتال آغاز کرده و به صورت تخصصی در این زمینه پیش رفته که خوشبختانه علاوه بر ایجاد زیرساخت‌ها اقدامات خوبی در این راستا شکل گرفته است.

شعبانی در پایان افزود: رویکرد بسیج در فضای مجازی حمایت از توانایی‌ها و استعدادها و توانمندسازی است و این رویکرد تاکنون دستاوردهای چشمگیری در حوزه تولید محتوا رقم زده که این گونه رویدادها توانسته نقش مؤثری در این راستا ایفا کند.