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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۷:۵۳

با حضور مجموعه سرمایه گذاری معدنی؛

معادن غیرفعال در خراسان شمالی احیا می‌شود

معادن غیرفعال در خراسان شمالی احیا می‌شود

بجنورد_ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: احیا معادن غیرفعال به خصوص در حوزه سنگ‌های تزیینی با حضور مجموعه سرمایه‌گذارِ این بخش در حال انجام است.

حسین حاجی بگلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برنامه‌ریزی برای فعال سازی معادن غیرفعال در خراسان شمالی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اقدامات و پیگیری‌های انجام شده یکی از هلدینگ‌های سرمایه گذاری در حوزه معدن در خراسان شمالی حضور یافته و در حال بازدید از وضعیت معادن غیر فعال استان است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی به جزئیات حضور این هلدینگ سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: عوامل فنی این مجموعه سرمایه گذاری از معادنی همچون معدن سنگ تزئینی مرمر آراگونیتی و همچنین مرمریت اسپاخو بازدید کردند.

وی با تاکید بر نقش مهم فعال سازی معدن در اقتصاد استان خاطرنشان کرد: احیا معادن غیرفعال در استان علاوه بر ایجاد شغل باعث محرومیت زدایی نسبت به موقعیت جغرافیایی معادن می‌شود و برای استان نیز آورده اقتصادی به همراه دارد.

حاجی بگلو بازار فروش سنگ معادن را بسیار مهم بیان کرد و گفت: آینده بازار سنگ معدن مخصوصاً در حوزه سنگ‌های تزئینی باید بدون برنامه‌ریزی دچار چالش می‌شود و باید بازاریابی مورد نیاز این امر به صورت علمی و به روز انجام شود تا شاهد رشد زیرساخت‌های معادن و همچنین رونق آنها در استان باشیم.

کد مطلب 5936409

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