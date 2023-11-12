حسین حاجی بگلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برنامه‌ریزی برای فعال سازی معادن غیرفعال در خراسان شمالی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اقدامات و پیگیری‌های انجام شده یکی از هلدینگ‌های سرمایه گذاری در حوزه معدن در خراسان شمالی حضور یافته و در حال بازدید از وضعیت معادن غیر فعال استان است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی به جزئیات حضور این هلدینگ سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: عوامل فنی این مجموعه سرمایه گذاری از معادنی همچون معدن سنگ تزئینی مرمر آراگونیتی و همچنین مرمریت اسپاخو بازدید کردند.

وی با تاکید بر نقش مهم فعال سازی معدن در اقتصاد استان خاطرنشان کرد: احیا معادن غیرفعال در استان علاوه بر ایجاد شغل باعث محرومیت زدایی نسبت به موقعیت جغرافیایی معادن می‌شود و برای استان نیز آورده اقتصادی به همراه دارد.

حاجی بگلو بازار فروش سنگ معادن را بسیار مهم بیان کرد و گفت: آینده بازار سنگ معدن مخصوصاً در حوزه سنگ‌های تزئینی باید بدون برنامه‌ریزی دچار چالش می‌شود و باید بازاریابی مورد نیاز این امر به صورت علمی و به روز انجام شود تا شاهد رشد زیرساخت‌های معادن و همچنین رونق آنها در استان باشیم.