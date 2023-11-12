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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۵۹

اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد؛

بارش پراکنده باران در تهران از چهارشنبه

بارش پراکنده باران در تهران از چهارشنبه

اداره کل هواشناسی استان تهران از بارش پراکنده باران از بعد از ظهر چهارشنبه (۲۴ آبان‌ماه) و کاهش نسبی دما خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای همدیدی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری، در بعضی ساعات همراه با افزایش ابر و وزش باد و در مناطق پرتردد شهری در بعضی ساعات همراه با غبار محلی و کاهش کیفیت هوا همراه خواهد بود.

در روزهای دوشنبه و سه شنبه (۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه) افزایش غبار محلی مورد انتظار است اما از بعد از ظهر چهارشنبه تا روز پنجشنبه (۲۴ و ۲۵ آبان‌ماه) افزایش ابر و گاهی بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش نسبی دما در سطح استان دور از انتظار نیست.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، فیروزکوه با کمینه دمای صفر درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

آسمان تهران فردا (۲۲ آبان‌ماه) کمی ابری تا نیمه ابری، همراه با غبار محلی با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۱ درجه سانتیگراد و طی سه‌شنبه (۲۳ آبان‌ماه) صاف و غبارآلود با حداقل دمای ۱۳ و حداکثر دمای ۲۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 5936862

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