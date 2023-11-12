پوستر «جامپ کات» رونمایی شد/ ریشه بازیگری، پانتومیم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، آیین رونمایی از پوستر پانتومیم «جامپ کات» به نویسندگی و کارگردانی حامد نصرآبادیان با طرحی از مهدی رایگانی روز گذشته شنبه بیستم آبان با حضور ناصر آقایی بازیگر و مدرس پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، منوچهر اکبرلو پژوهشگر، نویسنده و کارگردان تئاتر و مسعود آبپرور کارگردان سینما و تلویزیون در تماشاخانه همای سعادت برگزار شد.
حامد نصرآبادیان در ابتدای این مراسم با اشاره به چگونگی شکلگیری گروه تئاتر سربازان صلح گفت: این گروه از اردیبهشت سال ۱۳۸۰ و با اجرای نمایش «دل من خواب پروانه شدن میبیند» در تالار وحدت تهران کار خود را آغاز کرد و تا امروز با زبان بدن، تئاتر فیزیکال و پانتومیم آثار زیادی با محوریت صلح در کشورهایی همچون فرانسه، هند، مالزی، کانادا، ارمنستان، ترکیه و ایران اجرا کرده است.این اثر با احترام و افتخار از طرف گروه تئاتر سربازان صلح ایران به زنان، مادران و کودکان ایران تقدیم میشود.
ناصر آقایی بازیگر و مدرس پیشکسوت بازیگری نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه پانتومیم اکنون تغییر شکل داده است، گفت: در حال حاضر میم، به آن شکل که مارسل مارسو آن را ایجاد کرد و وجه خاصی داشت، نیست و دچار دگرگونی شده است.
وی ادامه داد: تغییر در میم و بیتوجهی به این هنر تا حدی است که در جایی مثل انگلستان دیگر میم را نمیشناسند. به خاطر دارم که چند سال پیش با یکی از دوستانی که در لندن به تدریس هنرهای نمایشی مشغول بود، درباره میم صحبت کردم و او گفت که اینجا کسی میم را نمیشناسد. با این حال با اصرار من برای برگزاری دوره آموزشی این هنر اقدام شد و تنها ۲ نفر هنرجو برای شرکت در دوره ثبتنام کردند.
این بازیگر تئاتر با اشاره به اینکه خاستگاه میم فرانسه است، افزود: این هنر در آمریکا هم رایج اهست اما نه خیلی زیاد و البته در آلمان هم شکلی از پرفورمنس آرت را پانتومیم مینامند.
آقایی با اشاره به برگزاری جشنواره پانتومیم در سالهای قبل به همت حوزه هنری گفت: در حال حاضر تعداد افرادی که به این هنر مشغول هستند، زیاد نیست اما این هنر همچنان مخاطبان خود را دارد و مورد استقبال قرار میگیرد. در طول دوران برگزاری جشنوارههای مرتبط با این رشته شاهد هنرنمایی عزیزانی بودم که با وجود نبود آموزش کارشان خوب بود و باعث تاسف است که آنها با این همه استعداد مربی نداشتند. چراکه قطعا با آموزش درست، از آنها بازیگران میم خوبی تربیت میشد. متاسفانه با گذشت سالها این علاقهمندان همچنان بهطور خودجوش عمل میکنند.
وی در پایان سخنانش گفت: بازیگری که میم یادگرفته تخصصی را آموخته است که سایر بازیگران از آن بیبهره هستند. تخصصی که میتواند مایه افتخارش باشد.
منوچهر اکبرلو، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان تئاتر دیگر سخنرانی بود که با یادآوری حضورش در کلاسهایی پانتومیم ناصر آقایی در دهه ۶۰ گفت: تنها جایی که مرا به پانتومیم علاقهمند کرد، کلاسهای استاد ناصر آقایی در دانشگاه بود. من دانشجوی کارگردانی بودم و هیچ وقت سراغ بازیگری نرفتم اما همیشه به این موضوع که جای این هنر در بازیگری خالی است، فکر میکنم.
این منتقد افزود: همیشه برای من این سوال وجود دارد که چرا این هنر که ضرورت همزبانی را از تئاتر برمیدارد، باز هم در جهان ناشناخته مانده است. ادبیات و شعر ما را بهواسطه زبان در دیگر کشورهای جهان کمتر میشناسد و قطعا اینجاست که به اهمیت پانتومیم و زبان بدن پی میبریم. چرا در دنیایی که همه به دنبال ارتباطات بینالمللی هستند؛ همچنان همه به جستجوی کلام میگردند.
در ادامه، مسعود آبپرور، کارگردان سینما و تلویزیون نیز گفت: یکی از مشکلات ما در بازیگری سینما این است که اکثر بازیگران حتی پیشکسوتان این عرصه به گویندگان دیالوگ تبدیل شدهاند. وقتی به بازیگر میگوییم برای بازی این لحظه نمایشی آماده هستی، از این جمله تنها حفظ بودن دیالوگها را بدون هیچ برنامهریزی برای حرکات بدنی خود در نظر دارد.
وی ادامه داد: فکر میکنم همه هنرها تلاش میکنند به عالیترین شکل خود که همان موسیقی است، برسند. همانطور که ما در ادبیات به شعر و ریتم میرسیم. اگر بازیگری در زیرشاخههای هنرهای نمایشی بخواهد نیل به هنر داشته باشد حتما پانتومیم ریشه هنر بازیگری تلقی خواهد شد.
این هنرمند ادامه داد: شما در پانتومیم هیچ ابزار مخربی برای بیان احساسات و انتقال احساستان به مخاطبان ندارید. تنها ابزار پانتومیم، بدن و ریتم است و این شاعرانهترین نوع بازیگری است، پس در ذات خودش به هنر بسیار نزدیک شده است.
مهدی رایگانی، طراح پوستر نمایش «جامپ کات» نیز در این مراسم گفت: برخلاف بقیه سفارشهای گرافیکی، برای طراحی پوستر تئاتر باید کار را به تماشا بنشینی. من همیشه براین باور هستم که تئاتر خودش پوستر خودش را به دنیا میآورد. طراحی پوستر تئاتر کاری سخت و البته بسیار شیرین است.
فاطیما سرلک، آرمان طیران، امیر ساعتچی، سعید دولتی، شهرام اسدزاده، بهنا آریا، امیرحسین بصیر و ساواش آذخ از دیگر مهمانان این مراسم بودند.
نمایش «جامپ کات» از روز شنبه چهارم آذر ماه ساعت ۱۸ به مدت زمان یک ساعت در عمارت نوفللوشاتو میزبان علاقهمندان خواهد بود.
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