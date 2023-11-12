شلیک ۱۵ موشک از سمت لبنان/ قسام: حیفا را هدف قرار دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ۱۵ موشک از سمت لبنان شلیک شده است.

همزمان کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی از زخمی شدن هفت نظامی صهونیست در شهرک المناره بر اثر حملات خمپاره ای به سمت مقر نظامی این رژیم خبر داد.

از سوی دیگر گردانهای قسام لبنان اعلام کرد: ما حیفا، شلومی ونهاریا در شمال فلسطین اشغالی را در واکنش به کشتار اشغالگران هدف قرار دادیم.

ساعتی قبل منابع خبری اعلام کردند: صدای آژیر خطر مجدداً در مناطق گسترده در شمال و شرق و جنوب نهاریا در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمده است.

همچنین منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در عکا و حیفا خبر دادند.

این منابع به شنیده شدن صدای دو انفجاردر حیفا اشاره کردند.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد: موشک‌هایی به سمت عکا و حیفا شلیک شده و صدای انفجارهای قوی شنیده شده و آمبولانس‌ها به محل انفجارها شتافته اند.

رسانه های از فعال شدن گنبد آهنین در حیفا خبر دادند.