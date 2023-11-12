اجرای ۴۰۰ برنامه فرهنگی به مناسبت هفته کتاب در آذربایجان‌ غربی

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه معصومی در حاشیه برپایی نمایشگاه کتاب در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: این رویداد به‌عنوان مهم‌ترین رویداد فرهنگی کشور در حوزه کتاب و کتابخوانی با اجرای حدود ۴۰۰ برنامه فرهنگی ترویجی در هفته کتاب با شعار «آینده خواندنی است» در سه سطح اداره کل، شهرستانی و کتابخانه‌ای در آذربایجان‌غربی برگزار خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی افزود: سالروز رحلت علامه سیدمحمدحسین طباطبایی به پاس زحمات بی‌بدیل ایشان در حوزه کتاب قرآن، روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» انتخاب شده است و این رویداد فرهنگی، فرصت ایده آل برای ترویج فرهنگ کتابخوانی، مطالعه و فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مطالعه، نمایاندن جایگاه، خدمات و دستاوردهای کتابخانه‌های عمومی، انس و الفت عموم با کتاب و کتابخانه، گفتگو و تعامل اهالی فرهنگ، جریان سازی فرهنگی و.... است.

معصومی ادامه داد: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تنها شبکه مویرگی فرهنگی و گسترده در تمام کشور است و با ایجاد بسترهای جدید در ارائه خدمات کتابخانه‌ای و بومی‌سازی خدمات، اهمیت و نقشی بی‌بدیل در حوزه فرهنگ دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی با اشاره به اجرای ۴۰۰ برنامه فرهنگی و ترویجی برای اقشار مختلف در آذربایجان‌غربی، گفت: توجه به شعار سال، تقویت فرهنگ بومی، توسعه کارآفرینی و خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر با مشارکت دستگاه‌های اصلی و سازمان‌های مردم نهاد از مهم‌ترین محوریت‌های برنامه‌های سی و یکمین دوره هفته کتاب است.

وی تصریح کرد: افتتاح کتابخانه عمومی «شهدای سرو» در شهرستان ارومیه، برگزاری آئین استانی گرامیداشت هفته کتاب و تجلیل از کتابداران و فعالان برتر این حوزه، بازگشایی کتابخانه عمومی «پرتو دانش» در شهرستان مهاباد، اجرای طرح «کتابخوانان آینده» در راستای حمایت از طرح جوانی جمعیت با مشارکت سازمان‌های مرتبط، ایجاد «ایستگاه کتاب» در پنج مکان با همکاری سازمان بهزیستی، اعزام کاروان جهادی کتابخوانی به مناطق کم برخوردار سراسر استان با هدف محرومیت‌زدایی فرهنگی، برپایی نمایشگاه کتاب با بیش از دو هزار عنوان کتاب، رونمایی و نقد کتاب، حضور در مزار شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، طرح عضویت رایگان و بخشودگی جرایم دیرکرد منابع امانی در کتابخانه‌های عمومی، برپایی میز خدمت و غرفه معرفی کتابخانه‌ها در مصلاهای نماز جمعه، برگزاری مسابقات پیامکی و کتابخانه ای، پویش‌های کتابخوانی از جمله برنامه‌های پیش بینی شده در این هفته است.

معصومی گفت: استان آذربایجان‌غربی دارای ۷۴ باب کتابخانه عمومی نهادی است که به اقشار مختلف خدمات مختلف کتابخانه ای و فرهنگی ارائه می‌دهد و تعداد اعضای کتابخانه‌های عمومی در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد ۲۰ درصدی و میزان امانت کتاب رشد ۴۵.۷ درصدی داشته است.

پنج «ایستگاه کتاب» در آذربایجان‌غربی برپا می‌شود

معصومی گفت: به‌مناسبت سی و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و در راستای مسئولیت اجتماعی کتابخانه‌های عمومی، خدمت رسانی فرهنگی به اقشار آسیب پذیر و کاهش آسیب‌های اجتماعی، پنج «ایستگاه کتاب» در مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی به همت اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و اداره کل بهزیستی آذربایجان‌غربی برپا می‌شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی افزود: گسترش فرهنگ کتابخوانی، جامعه را از آسیب‌های اجتماعی مصون نگه می‌دارد و سبب توسعه فرهنگی می‌شود.

وی ادامه داد: در این راستا اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی اقدام به ارائه خدمات کتابخانه‌ای، اجرای برنامه‌های فرهنگی آموزشی کتاب محور، عضویت مددجویان در کتابخانه‌های عمومی در ایستگاه‌های کتاب کرده است.

معصومی افزود: ایجاد و تقویت فرهنگ کتابخوانی و نهادینه کردن آن به عنوان یک ارزش اجتماعی در بین افراد مددجو، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، غنی سازی اوقات فراغت و … از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌غربی گفت: انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه های عمومی و اداره‌کل بهزیستی آذربایجان‌غربی در راستای توسعه خدمت رسانی به افراد مددجو، از برنامه‌های آتی این اداره‌کل است.