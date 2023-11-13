رایزنی بنیاد شهید جهت برگزاری اردوی راهیان نور دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درباره برگزاری اردوی راهیان نور دریایی برای اساتید، دانشجویان و دانش‌آموزان ایثارگر رایزنی کردند.

امیر وجدانی‌نیا، مدیرکل ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بنیاد شهید و امور ایثارگران در این دیدار گفت: حضور جوانان و نوجوانان در پهنه‌های دریایی و مشاهده توانمندی‌های کشور در ساخت و به کارگیری تجهیزات و تأسیسات نظامی و امنیتی می‌تواند نسل جدید انقلاب را امیدوار و مقاوم سازد.

محمد میرکاظمی، مدیرکل ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با اشاره به اهمیت گردشگری در تقویت روحیه و نشاط ایثارگران اظهار کرد: مناطق دریایی یادآور رشادت‌ها و مجاهدت‌های رزم‌آوران کشور است و باید همچون مناطق عملیاتی غرب و جنوب مورد توجه قرار گیرد.

میرکاظمی به اهمیت ورزش‌های ساحلی و دریایی جهت حفظ تندرستی ایثارگران تاکید کرده و خواهان همکاری نزدیک برای برگزاری مسابقات ورزشی ایثارگران در این فضا شد.

عبدالرضا یوسفی، معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان نیز در این نشست گفت: در حال حاضر به برگزاری اردوهای راهیان نور دریایی توجه شده و باید زیرساخت‌های خدماتی جهت اسکان و پذیرایی از گردشگران فراهم شود.

سردار غلامشاهی، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در این دیدار گفت: دریا نعمت خدادادی برای ملت ایران است و باید شرایطی را فراهم کنیم تا ایثارگران از این نعمت عظیم بهره‌مند شوند.

وی اقدامات گردشگری دریایی با محوریت اقتدار، امید به آینده و روحیه آفرینی را درخواست مقام معظم رهبری بیان و اعلام کرد: مجموعه ما در هر زمینه‌ای آماده ارائه خدمات به ایثارگران عزیز است و البته این امر برای ما یک توفیق بزرگ خواهد بود.

همچنین مدیران فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران از ناوهای شهید سلیمانی و شهید ناظری و محوطه‌ای که می‌تواند مورد استفاده اردوی راهیان نور قرار گیرد، بازدید کردند.