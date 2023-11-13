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۲۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۴۸

مدیرکل میراث‌فرهنگی اردبیل:

حامی موسسات آموزشی اردبیل در راستای توسعه علمی گردشگری هستیم

حامی موسسات آموزشی اردبیل در راستای توسعه علمی گردشگری هستیم

اردبیل-مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: حامی موسسات آموزشی در راستای توسعه علمی و عملی فعالیت‌های گردشگری هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب ظهر دوشنبه در بازدید از مؤسسات آموزشی گردشگری اردبیل با اشاره به نقش قابل توجه آموزش در گردشگری اظهار کرد: حامی مؤسسات آموزشی در راستای توسعه علمی و عملی فعالیت‌های گردشگری هستیم.

وی با بیان اینکه مؤسسات آموزشی حوزه گردشگری جز خانواده گردشگری استان محسوب می‌شوند، گفت: توجه به کیفیت آموزش در این مؤسسات و برگزاری کارگاه‌های آموزشی توانمندسازی برای نیروهای فعال در حوزه گردشگری و هتلداری از جمله مواردی است که ما از مؤسسات آموزشی انتظار داریم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل بیان کرد: استفاده از اساتید مجرب در دوره‌های آموزشی، ارائه آموزش‌های عملی و برگزاری دوره‌های اخلاق حرفه‌ای در مؤسسات آموزشی گردشگری می‌تواند سطح ارائه خدمات گردشگری در استان را به شکل چشم‌گیری افزایش دهد.

محمدی ادیب ضمن اعلام آمادگی حمایت و پشتیبانی همه جانبه اداره کل میراث فرهنگی از این مؤسسات ادامه داد: صنعت گردشگری می‌تواند سبب رونق اشتغال در بخش‌های خدماتی، هتل‌ها، رستوران‌ها، زائرسراها، مراکز اقامتی و بومیان مناطق شود و از طریق جذب گردشگر، صنایع دستی رونق گرفته و هنرمندان و صنعتگران درآمد کسب کنند.

کد مطلب 5937868

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