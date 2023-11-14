برگزاری ۱۴۰۲ رویداد فرهنگی همزمان با هفته کتاب در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر سبزیان ضمن گرامیداشت سی و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و تبریک این هفته به تمامی کتابداران و تلاشگران حوزه فرهنگ کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: در نسل جدید کتابخانه‌های عمومی به عنوان فرهنگسراهای اجتماعی، پایگاه‌های مردمی و دانشگاه‌های غیررسمی در نظر داریم تا در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و تثبیت این جایگاه در جامعه در ایام هفته کتاب، ۱۴۰۲ برنامه و فعالیت فرهنگی در سطح استان برگزار کنیم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی با اشاره به رتبه نخست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی در حوزه ایجاد کتابخانه سیار در سطح کشور، افزود: در حال حاضر تعداد ۱۱ کتابخانه سیار در ۸ شهرستان استان و در بالغ بر ۵۵ روستای کم برخوردار و دور افتاده فاقد کتابخانه در حال ارائه خدمات کتابخانه‌ای هستند.

وی از افتتاح پنج باب کتابخانه عمومی نهادی و مشارکتی در شهرستان مشهد، مه ولات و گناباد در هفته کتاب خبر داد.

سبزیان با تاکید بر رسالت کتابخانه‌ها مبنی بر ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و آشتی دوباره جامعه با کتاب، اظهار کرد: از برنامه‌های پیش بینی شده در این دوره از هفته کتاب می‌توان به برگزاری آئین تکریم و تجلیل از کتابداران، اعضای کتابخانه، خیرین، انجمن کتابخانه‌های عمومی و … اشاره کرد. همچنین ۱۴۰۲ برنامه فرهنگی در سطح کتابخانه‌های عمومی استان از جمله: ۵۰ مسابقه کتابخوانی، ۱۰۰ مشاوره و معرفی کتاب (مجازی و حضوری)، ۱۵۰ نشست کتابخوان، ۱۵۰ نمایشگاه و فروشگاه کتاب، ۱۲ نمایشنامه خوانی، ۳۰۰ بازدید و اردوی دانش آموزی، ۱۵۰ برنامه ویژه گروه سنی کودک، ۶۰ ویژه برنامه برای گروه سنی نوجوانان، ۱۰ جلسه نقد و بررسی و رونمایی از کتاب، ۷۰ نشست مطالعاتی، ۵۰ کارگاه آموزشی، ۵۰ محفل ادبی و ۲۵۰ برنامه مناسبتی برگزار خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی تصریح کرد: برنامه‌هایی دیگر همچون آئین غبارروبی از مزار شهدا و تجدید پیمان با آرمانهای امام راحل (ره)، پویش «اهدای کتاب – اهدای دانایی»، پویش «کتابِخون» با هدف اهدای خون و تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران و طرح کتابت قرآن کریم ویژه گروه سنی کودکان و نوجوانان نیز پیش بینی شده است.

وی گفت: همچنین در این هفته شاهد رونمایی از کتابهای «نظام مسائل فقه الاقتصاد» اثر سیداحمد عاملی و علی اکبر کریمی، «هنر و رسانه در آینه دیدگاه مقام معظم رهبری» به همت گروه پژوهشی هنر و رسانه (معاونت علمی حوزه علمیه خراسان) و «سنتهای کارآمد و سبک زندگی طلبگی» با همکاری کارگروه سنتهای کارآمد حوزه علمیه خراسان در مشهد و کتاب «که ماهی برآید» اثر سعیده شبرنگ در شهرستان سبزوار هستیم. آئین نقد و بررسی کتاب «رأی حلال» اثر مجتبی رحماندوست نیز خواهیم بود.

سبزیان با بیان اینکه یکی از رسالتهای مجموعه کتابخانه‌های عمومی تشویق و ترغیب مردم به سوی کتابخانه و کتابخوانی است، ابراز کرد: به همین منظور در تاریخ ۲۳ لغایت ۲۵ آبانماه طرح عضویت رایگان در تمامی کتابخانه‌های عمومی استان اجرا می‌شود. همچنین طرح بخشودگی جرایم منابع امانی دارای دیرکرد نیز در تاریخ ۲۳ لغایت ۳۰ آبانماه اجرا خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی اظهار کرد: همچنین با توجه به درخواست عموم مراجعین برای ایجاد فضاهای مطالعاتی امن و آرام در نظر داریم تا مجوز فعالیت ۴ باب سالن مطالعه در شهرستانهای نیشابور، مشهد و تربت جام را نیز اهدا شود.

کتابخانه های عمومی فرهنگسراهای اجتماعی هستند

در ادامه مرتضی کرباسی، خیر و خزانه دار مجمع خیرین توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی خراسان رضوی، اظهار کرد: عمده فعالیت این مجمع در طول ۱۲ سال فعالیت خود با توجه به اینکه نخستین مجمع خیرین رسمی در کشور است، در حوزه‌هایی همچون کمک به برگزاری همایشهای علمی در سطح شهرستان مشهد، برگزاری مسابقات کتابخوانی، تأمین جوایز هفتمین، هشتمین، نهمین و دهمین جشنواره بین المللی کتابخوانی رضوی، خرید کتاب و تأمین منابع برای کتابخانه‌های عمومی حاشیه شهرستان مشهد، رایزنی در خصوص اهدای کتاب به مجموعه کتابخانه‌های عمومی، احداث و تجهیز تعدادی از کتابخانه‌های عمومی شهرستان زاوه و کلات بوده است.

خیر و خزانه دار مجمع خیرین توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی خراسان رضوی بیان کرد: در تلاش هستیم تا این مجمع تا سال ۱۴۰۳ به یک مجمع ملی خیرین در حوزه فرهنگ تبدیل کنیم.

وی کتابخانه‌های عمومی امروز را فرهنگسراهای اجتماعی معرفی کرد و افزود: نسل جدید کتابخانه‌ها امروز تبدیل به مکان‌هایی معتمد برای تمامی خانواده‌ها است.

گفتنی است؛ در پایان آئین رونمایی از پوستر سی و یکمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران نیز برگزار شد.