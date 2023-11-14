به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق گفت: قانون مانع زدایی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آئین نامه ماده ۴ نیز به تصویب رسید که بر این اساس صنایع باید ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خود تأمین را احداث کنند.

وی ادامه داد: پیش بینی شده تعرفه سوخت نیروگاه صنایع تغییر کند و به این ترتیب صنایع می‌توانند نیاز خود را با ساخت نیروگاه برطرف کنند.

این مقام مسئول در رابطه با وضعیت صادرات و واردات برق به کشور، اضافه کرد: با تمام کشورهایی که مرز خاکی داریم صادرات و واردات برق داریم.

وی ادامه داد: صادرات عمده برق به سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان صورت می‌گیرد.

به گفته سخنگوی صنعت برق، به لحاظ فنی اتصال به کشور ترکیه انجام شده و به راحتی تا ۴۰۰ مگاوات بین دو کشور مبادله می‌کنیم. هم اکنون در حال مذاکره برای صادرات و واردات برق هستیم و حتی به صورت آزمایشی این تبادلات برقی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه شورای اقتصاد مجوز ساخت ۱۰ هزار مگاوات را صادر کرده است، اضافه کرد: تا پیک سال آینده ۹۰۰ مگاوات برق تجدید پذیر باید وارد مدار شود و اخیراً مجوزی از شورای اقتصاد دریافت شده است که ممکن است بخشی از این ظرفیت تا قبل از اوج بار در مدار تولید قرار بگیرد.

سخنگوی صنعت برق در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا استفاده از سوخت مایع در نیروگاه‌ها آغاز شده است، گفت: در حال حاضر ۹۳ درصدد سوخت گاز است و سوخت مایع در حداقل موارد استفاده می‌شود به طوری که عمدتاً در دی و بهمن مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تهران هیچ نیروگاه مازوت سوزی وجود ندارد و کمتر ۱۰ درصد نیروگاه‌های کشور امکان استفاده از سوخت مایع را دارا هستند.

وی اضافه کرد: در زمستان مصرف برق کاهش پیدا می‌کند اما با توجه به اینکه ۹۰ درصد برق از نیروگاه حرارتی انجام می‌شود و نیاز به تأمین سوخت دارند به همین دلیل ذخایر گازوئیل نیروگاه حرارتی در حال تأمین است که ۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و ظرفیت مناسبی است که امیدواریم با روند فعلی بتوانیم وارد زمستان شویم.