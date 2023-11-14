روی مسائل اخلاقی بسیار حساس هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، سیدابراهیم حسینی در این نشست ابتدا با اشاره به بحث غزه و حملات رژیم سفاک صهیونیستی گفت: اوضاع اسفباری بر مردم مظلوم غزه و فلسطین میگذرد و هر انسان باشرف و بافطرت سالم را متالم و آزردهخاطر میکند.
وی افزود: اینکه برخی میگویند اسرائیل از خودش دفاع میکند این سوال مطرح است آیا اشغالگر و متجاوز هم حقی برای دفاع دارد؟ دفاع مشروع برای کسی است که مورد ظلم قرار گیرد.
وی تصریح کرد: کمکم وجدان بشر در حال بیدار شدن است. ما دولتهای اسلامی در راستای دفاع از مردم مظلوم وظیفه داریم، هرچند که برخی کشورها خائنانه عمل کردند اما ما امیدواریم در پناه مقاومت به نتیجه مطلوب برسیم.
حسینی در ادامه سخنان خود گفت: دانشگاه جایگاه مهمی دارد. دانشگاه در تفکر اسلامی یک مکان مقدس است. دانشگاه با فعالیت درست ما چه اعضای هیات علمی و چه کارمندان که یاوران علمی هستند، محل تولید علم و به همین جهت محل تولید قدرت است. علم ابزار قدرت ماست.
وی با بیان اینکه امنیت و آسایش را دانشگاه تامین میکند گفت: اگر امروز شما امنیت دارید به دلیل قدرتی است که در دانشگاهها تولید میشود. همه باید تلاش کنیم که محیط دانشگاه محیط علمی باشد.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و فرموده مقام معظم رهبری گفت: رهبر انقلاب در این بیانیه نگاه مهمی به دانشگاه و بحث علم و فناوری دارند و این بسیار مهم است که دانشگاه در جایگاه خود قرار گیرد.
حسینی تصریح کرد: آینده کشور را شما میسازید و به فرموده امام خمینی(ره)، دانشگاهها مبداء تحولات کشورند. وضعیت حال حاضر دانشگاههای کشور تابلویی برای ۲۰ تا ۳۰ آینده است. تربیت نیروی انسانی بهترین باقیاتالصالحات برای شماست.
این مقام مسئول اذعان کرد: ما با علم به تنهایی به جایی نمیرسیم. زمانی علم در خدمت صلح خواهد بود که با اخلاق همراه باشد. تاثیر یک نصیحت اخلاقی به دانشجویان به مراتب بیشتر از افرادی مثل ما است پس در دانشگاهها بچههایمان را بسازیم. در مسائل اخلاقی بسیار سرمایهگذاری کنید.
وی مرز بین بدویت و تمدن را قانون عنوان کرد و افزود: تمدن از قانون آغاز میشود شرط توسعه یک جامعه رعایت قانون توسط همه افراد جامعه است. لازمه حاکمیت قانون این است که از قانون اطلاع داشته باشیم و به آن احترام گذاریم.
مدیرکل هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی وزارت علوم اذعان کرد: استادان مجاهدان واقعی هستند، اینان حقوقی دارند که باید به رسمیت شناخته شود اما مهمتر از حقوق مادی، تکریم آنهاست. تکریم اعضای هیات علمی یک اصل است و در وزرات علوم به آن بسیار توجه شده است. در فلسفه حقوق بحث تلازم حق و تکلیف مطرح است یعنی هر کس حقوقی دارد وظایف و مسئولیتی نیز دارد.
حسینی در ادامه به بحث منشور اخلاقی آمریکا با عنوان حقوق و مسئولیتهای شهروندی اشاره کرد و گفت: در این منشور گفته شده هر شهروند آمریکایی در کنار حقوق، وظایف و مسئولیتهایی نیز دارد. اولین مسئولیت آنها حمایت و دفاع از قانون اساسی است متاسفانه در کشور ما گاهی برعکس این مطلب اتفاق میافتد.
وی افزود: دومین مسئولیت شهروندان آمریکایی احترام گذاشتن به قانون است. اما گاهی در کشور ما دور زدن قانون برای برخی افراد یک نوع افتخار است و این امر باعث عقبماندگی کشور میشود. همه ما باید قانونمدار باشیم.
وی اظهار کرد: سومین نکتهای که در این منشور به آن تاکید شده این است که هر کس باید نسبت به مسائلی که در کشور اتفاق میافتد مطلع باشد و بر این اساس از تمام اعضای هیات علمی و یاوران علمی احترام به قانون و پاسداشت آن را خواستاریم.
نماینده وزیر علوم با تاکید بر اینکه دانشگاه یک حریم مقدسی دارد که باید صیانت شود گفت: اگر هر یک از دانشگاهیان کار اشتباهی انجام دهند به کل آبروی دانشگاه خدشه وارد میشود.
حسینی در ادامه به صراحت اعلام کرد: ما روی مسائل اخلاقی بسیار حساس هستیم و در این مورد بسیار محکم برخورد خواهیم کرد. در بحث اغتشاشگری طبق قانون برخورد میکنیم اما اگر فرد ابراز پشیمانی کند و به اشتباه خود پی ببرد میتوان گذشتی انجام داد اما در مورد مسائل اخلاقی به دلیل صیانت از آبروی دانشگاهیان به شدت برخورد خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: مبنای ما سیره حضرت امیرالمومنین(ع) است. آبروی افراد برای ما مهم است و اگرموردی پیش آید حتی اگر مخالف ما باشد ما نباید ظلم و بیعدالتی کنیم و باید حرفش شنیده شود بعد حکم صادر شود.
وی اظهار کرد: دانشگاه باید یک محیط مقدس و بانشاط باشد به ویژه در بحث سیاسی اگر جناحهای مخالف سیاسی حرفی برای گفتن دارند در دانشگاه فضایی فراهم شود تا افراد حرفهای خود را با رعایت قانون و احترام به آن بیان کنند.
حسینی با بیان اینکه رویکرد ما در هیات تخلفات آگاهیبخشی و پیشگیری از تخلفات است توصیه کرد: موارد قانونی باید برای اعضای هیات علمی و کارمندان به نحو درستی اطلاعرسانی شود. میتوان در محیطهای مختلف دانشگاه یا در اتوماسیون این موارد اطلاعرسانی شود.
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