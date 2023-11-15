به گزارش خبرنگار مهر، محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران شامگاه سه‌شنبه (۲۳ آبان‌ماه) در حاشیه آئین امضای تفاهم‌نامه تأسیس مرکز راهبردی هوش مصنوعی و میدان‌های نفت و گاز دیجیتال و امضای قرارداد کسب فناوری حفر چاه‌های افقی طویل و چند شاخه با بومی‌سازی ابزار آراس‌اس در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه رویکرد گسترش یافته شرکت ملی نفت ایران استفاده از تکنولوژی‌های دانش‌محور و فناورانه است، افزود: امروز برای اینکه بخش مهمی از افزایش تولید نفت محقق شود باید از تجهیزات فناور محور حفاری استفاده کنیم بنابراین ابزار حفاری هدایت‌پذیر دورانی ما را به این هدف نزدیک می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه در راستای دانش‌بنیان‌کردن تولید نفت و گاز تصمیم گرفتیم ابزار راهبردی را با راهبری و هدایت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری در داخل کشور بسازیم، ادامه داد: ارزش ساخت اولین نمونه این ابزار حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است و شرکت ملی نفت ایران تضمین ۱۰ ساله خرید خدمت را به سازنده این ابزار داده است.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: تولید نفت در برخی از لایه‌های نفتی بدون حفاری افقی امکان‌پذیر نیست و این ابزار می‌تواند در این موارد تا ۱۰۰ درصد افزایش تولید ایجاد کرده و تولید را تا ۲ برابر بالا برده و افزایش تولید را اقتصادی کند.

خجسته‌مهر با اشاره به اینکه یکی از دستاوردهای حفاری افقی این است که به ما اجازه می‌دهد حداکثر دسترسی را به لایه‌های نفتی داشته باشیم و افزایش تولید را محقق کنیم، گفت: همچنین در لایه‌های نفتی بسیار نازک امکان حفاری عمودی مشکل و غیرممکن است و باید به سمت حفاری افقی برویم. بنابراین باید از ابزاری استفاده کنیم که حداکثر تماس افقی را با لایه نفتی داشته باشد و در پیشرفته‌ترین حالت حفاری‌های افقی چند کیلومتری را به ثبت برسانیم.

وی افزود: ابزار حفاری هدایت‌پذیر دورانی راندمان حفاری جهت‌دار را افزایش می‌دهد و سرعت کار را بالا می‌برد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در حفاری سرعت فاکتور بسیار مهمی است زیرا حدود ۵۰ درصد هزینه‌های توسعه یک میدان مربوط به حفاری است. باید تلاش کنیم با استفاده از ابزارهای جدید، حفاری چاه که ۱۱۰ روز زمان می‌برد را به ۷۰ روز برسانیم تا تولید نفت اقتصادی شود. از سوی دیگر عمده حفاری‌های جدید جهت‌دار است و از این ابزار استفاده خواهد شد.

خجسته‌مهر تاکید کرد: در حال حاضر ۷ میدان نفتی ایران توسط شرکت‌های روسی در حال توسعه هستند و بخش قابل توجهی از خدمات فنی و مهندسی توسط شرکت‌های ایرانی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تخصصی داخل، شرکت‌های ایرانی همگام با شرکت‌های روسی در امر توسعه این ۷ میدان نفتی در جنوب و شمال‌غرب کشور در حال فعالیت هستند.