تجهیز ۵۵۹ حلقه چاه در شهرستان تویسرکان

احمد ترکاشوند در گفتگو باخبرنگار مهر یادآورشد: در سال جاری ۴۵ کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز این شهرستان نصب شده است.

وی یادآورشد: درسال جاری ۷۲ حلقه چاه غیر مجاز دراین شهرستان مسدود شده است که درمجموع از سال ۹۳ تا کنون ۶۶۸ حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده که باعث صرفه جویی یک میلیون و صدو چهل و هفت هزار متر مکعب گردیده است.

مدیر منابع آب شهرستان تویسرکان درادامه افزود: با توجه به سه سال خشکسالی متوالی و افت سطح آب زیرزمینی و کسری مخزن دشت این تویسرکان به کشاورزان و بهره برداران از آب زیرزمینی توصیه می‌شود از کشت محصولات پر آب بر خودداری نماید.

ترکاشوند یادآورشد: مدیریت مصرف آب بر اساس وظایف قانونی و در راستای حفاظت از منابع آب است و اداره منابع آب نسبت به ابطال پروانه بهره برداری چاه‌های که تخلفاتی از قبیل آب فروشی، انتقال آب به اراضی غیر اضافه برداشت، عدم نصب کنتور و دستکاری آن را انجام دهند اقدام جدی انجام خواهد داد.

وی متذکر شد: هر گونه دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها ممنوع است و با متخلفان برابر مقررات بر خورد خواهد شد.

مدیر منابع آب شهرستان تویسرکان در پایان گفت: در سال جاری ۸ مورد رفع تصرف رودخانه شامل تخریب دیواره و فنس و … به میزان ۲۷ هزار ۶۰۰ متربع دراین شهرستان انجام شده است.