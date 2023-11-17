استقبال پرشور مردم بیجار از سی و چهارمین جشنواره تئاتر استانی

خبرگزاری مهر - گروه استانها: هنر در دیار کردستان و در بلندای بام ایران سالهای زیادی است که با روح و جان مردم عجین شده است و هنرمندان بزرگی از این دیار در عرصههای مختلف ملی و بینالمللی پرورش پیدا کردهاند.
سی و چهارمین جشنواره تئاتر استان کردستان به میزبانی مردم فهیم بیجار در حالی برگزار میشود که مردم این خطه استقبال بینظیر از این رویداد بزرگ هنری داشتهاند.
از استقبال و هیجان مردم هنردوست پیداست که مردمان این شهر با هنر تئاتر آشنا هستند و به خوبی برقراری ارتباط با بازیگران این هنر نمایشی را میدانند.
اجرای نمایشهای حرفهای و تشویق ایستاده تماشاگران و خندهای که بر چهره آنها مینشیند نشان از سطح خوب و بالای این جشنواره دارد.
اینجاست که بازیگران تئاتر مجذوب واکنش مردم دیار گروس میشوند و نشان میدهد که هنر با روح و جان مردم این دیار عجین شده است.
سی و چهارمین جشنواره تئاتر استانی کردستان در روز ابتدایی خود با دو اجرای نمایش «اوریگامی» که اقتباسی از نمایشنامه «باغ وحش شیشهای» به طراحی و کارگردانی رامیار بهمنی از شهر سنندج و «شاکش» به نویسندگی باقر سروش و کارگردانی سید یاسر هاشمزاده و کامران جباری از شهر بیجار برگزار شد.
بیجار دارای پتانسیلهای خوب هنری است
فرماندار بیجار در حاشیه اجرای جشنواره تئاتر استانی اظهار داشت: خوشبختانه شهرستان بیجار توانسته میزبان این رویداد بزرگ فرهنگی باشد.
محمد حسین محبیان افزود: شهرستان بیجار دارای پتانسیل و استعدادهای هنری فراوانی بالاخص در عرصه هنر تئاتر است و خوشبختانه اجراهای خوبی به روی صحنه رفته است.
وی تاکید کرد: برگزاری این جشنوارهها در شهرستان بیجار موجب ایجاد روحیه شاد و نشاط و پویایی در سطح شهرستان شده است و اجرای چنین برنامههایی باید افزایش پیدا کند.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بیجار نیز گفت: سی و چهارمین جشنواره تئاتر استانی با حضور ۱۲ گروه در دو بخش صحنهای و خیابانی عصر پنج شنبه در شهر بیجار آغاز به کارکرد.
مهدی سلطانی افزود: این جشنواره به مدت سه روز در شهرستان بیجار برگزار میشود و هنرمندان عرصه تئاتر به رقابت میپردازند.
وی تاکید کرد: منتخبین این جشنواره به تئاتر منطقهای راه پیدا میکنند و در نهایت آثار برتر برای رقابت به جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی میشوند.
سلطانی اضافه کرد: در بخش خیابانی چهار گروه و در بخش صحنهای هشت گروه به رقابت خواهند پرداخت.
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