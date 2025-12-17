مهدی سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اجرای نمایش‌های با کیفیت و منتخب جشنواره‌ها، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای ارتقای سطح تماشاگران و معرفی استعدادهای منطقه است و این امر، انگیزه هنرمندان را برای تولید آثار بهتر دوچندان می‌کند.

وی افزود: نمایش «رولور» به دلیل ساختار قوی و اجرای چشمگیر، مورد توجه هیئت داوران جشنواره تئاتر کردستان قرار گرفت و اکنون فرصت خوبی است تا هنرمندان شهر، اثر خود را به جامعه هدف اصلی‌اش عرضه کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیجار با اشاره به زمان‌بندی دقیق اجرا، تصریح کرد: این نمایش از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ آذر ماه در مجموع سه شب متوالی اجرا خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند هر شب ساعت ۱۸:۰۰ به مجتمع فرهنگی امیرنظام، پلاتو شماره یک مراجعه نمایند.

سلطانی در ادامه به عوامل ساخت این اثر اشاره کرد و گفت: نویسندگی این نمایش بر عهده پوریا کاکاوند بوده و کارگردانی آن توسط علی حسین افشاری انجام شده است همچنین بازیگران این اثر، علی حسین افشاری و مبین بهزاد هستند که اجرای پرانرژی از خود به نمایش گذاشته‌اند.

وی با اشاره به نقش تئاتر در پویایی فرهنگی شهرستان، خاطرنشان کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیجار همواره حامی گروه‌های نمایشی است و تلاش می‌کنیم تا با حمایت‌های زیرساختی و تسهیل اجرای عمومی، چرخه تولید تئاتر در شهرستان متوقف نشود.

سلطانی تأکید کرد: امیدواریم با استقبال خوب مردم از نمایش «رولور»، شاهد تداوم و افزایش تولیدات نمایشی با کیفیت در سطح شهرستان باشیم و این امر به معرفی هرچه بیشتر هنرمندان بیجاری در سطح استان کمک کند.