«کودکان سرزمین زیتون» به ارسباران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، نمایشگاه عکس «کودکان سرزمین زیتون» با موضوع جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه از ۲۴ آبان ماه تا یکم آذرماه در فرهنگسرای ارسباران میزبان علاقه‌مندان است.

در این نمایشگاه که با مشارکت انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس برپا شده است، ۳۱ عکس از مظلومیت کودکان فلسطینی برای نخستین بار به نمایش در می‌آید.

عملیات نظامی نیروهای جنبش حماس با عنوان «طوفان‌الاقصی» هفتم اکتبر ۲۰۲۳ در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار فلسطینیان و هتک حرمت مسجدالاقصی آغاز شد که شکستی بی‌سابقه برای رژیم صهیونیستی ارزیابی می‌شود. پس از این عملیات، نیروی ارتش اسرائیل با همراهی ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و در میان سکوت سران برخی کشورهای عربی به نوار غزه حمله برد و تخریب بیمارستان‌ها، مدارس، اماکن مذهبی، منازل مسکونی و … فصل جدیدی در کتاب قطور اعمال ننگین و ضد انسانی این رژیم سفاک گشود. جنایاتی که همچنان ادامه دارد.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند تا یکم آذرماه هر روز از ساعت ۹ تا ۱۸ به نگارخانه شماره ۳ فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.